A segunda temporada dos 'novos' "Morangos com Açúcar" está em exibição na TVI, todas as segundas-feiras. Na Amazon Prime Video já se encontram disponíveis todos os 10 episódios.

Mas é uma cena da primeira parte da temporada que tem dado que falar no X, antigo Twitter, nos últimos dias. No episódio estreado em novembro e exibido depois do "Jornal Nacional", Harry (Tomás Taborda), Kika (Beatriz Frazão) e Zé Maria (António Van Zeller) envolvem-se depois da festa de aniversário de Gabi (Margarida Corceiro).

"Harry (Tomás Taborda) e Kika (Beatriz Frazão) decidem abordar um mascarado anónimo na festa e propõem-lhe fazer um trio amoroso, para apimentarem a relação. Convidam-no para ir a casa de Kika. No dia seguinte, descobrem que o mascarado era Zé Maria (António Van Zeller). Ainda assim, prosseguem com o plano e os três começam a curtir", resume a TVI.

O vídeo da cena foi partilhado por uma espectadora na rede social e soma mais de um milhão de visualizações.

Veja o vídeo: