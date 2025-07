Boas notícias para os fãs de "Rabo de Peixe". Segundo o ator André Leitão, os próximos dias trarão novidades importantes. "Vamos ter novidades esta semana, muito muito boas. Novidades muito concretas, se é que me faço entender", afirmou, mantendo o suspense, mas deixando no ar que algo significativo será revelado em breve.

Ao recordar o momento em que teve acesso aos guiões das próximas temporadas, André Leitão não escondeu a surpresa. "Quando li a segunda temporada, antes de filmarmos, eu fiquei com a sensação de que não foi nada daquilo que eu estava à espera. Eu acho que tem uma boa dose de imprevisibilidade e as personagens vão tomar rumos nas suas camadas diferentes daquilo que eu perspetivava, o que é muito fixe." A promessa é clara: os fãs vão ser surpreendidos.

A série, que conquistou o público com a sua primeira temporada em 2023, volta agora com força redobrada. No início do ano, José Condessa, que interpreta Eduardo, deu uma entrevista ao SAPO Mag, onde confessou que tem ouvido repetidamente que a segunda temporada está melhor do que a primeira. Segundo o ator, isso deve-se não só a um guião mais sólido, como também a uma maior liberdade na realização e no tempo dedicado às filmagens. A produção ganhou maturidade, sem deixar para trás a sua identidade açoriana, e promete manter o público colado ao ecrã com um enredo mais intenso e emocional.

A história retoma três meses após os acontecimentos da temporada anterior, com Eduardo a regressar dos Estados Unidos para uma realidade completamente alterada. O grupo de amigos está diferente e os desafios tornam-se ainda mais perigosos. Novas ameaças surgem no panorama do tráfico, e as relações pessoais ganham novas camadas, mais densas e imprevisíveis.

André Leitão destaca que o rumo que a série toma foge do previsível: "Não é nada óbvio… muito suspense, muita intensidade… há muita coisa que acontece que eu não diria que é previsível."

José Condessa, por sua vez, reforça que a nova temporada aprofunda ainda mais as emoções das personagens, com momentos de silêncio, dor e reflexão que não estavam tão presentes na primeira fase da série. Essa evolução permite ao elenco mostrar novas facetas das suas interpretações, num contexto onde tudo pode acontecer.

A data de estreia oficial das novas temporadas ainda não foi divulgada, mas está confirmada a chegada em 2025. Até lá, os fãs podem esperar, já esta semana, novos detalhes que poderão levantar um pouco mais o véu do rumo que a série vai seguir.