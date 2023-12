Isabela Souza, a primeira brasileira a protagonizar uma série internacional da Disney internacional, será um dos nomes do elenco de "Uma Garota Comum", nova série do Disney+. Na produção, a atriz e cantora será uma das vilãs da história e, em conversa com o SAPO Mag, confessa que a "trama vai contar com reviravoltas inesperadas".

Apaixonada por moda e desporto, a artista, que também já trabalhou como modelo, estreou-se na série "Juacas’", em 2017, produção nomeada a um Emmy e em que interpretou a personagem Brida. Já em 2018, deu voz à primeira princesa latino-americana da Disney, interpretando Elena na música "Minha Vez", da série "Elena de Avalor".

A atriz fez ainda parte do elenco de "Bia", série argentina do Disney Channel exibida em mais de 40 países, incluindo toda América Latina e Europa.

Em 2024, fará uma participação também na nova série do Star+, “Amor da Minha Vida”, protagoniziada por Bruna Marquezine.

SAPO Mag: Foi a primeira atriz brasileira a protagonizar uma produção internacional da Disney. Como surgiu a oportunidade?

Em 2016 eu vivi o meu primeiro papel na televisão, como a Brida na série "Juacas", do Disney Channel. Foi um projeto muito especial que me presenteou com muitas amizades que levo até hoje, inclusive na própria equipa da Disney. Após o fim das filmagens, os produtores da companhia indicaram-me para os castings de “Bia”. Até então não sabia para qual personagem iria testar, mas passei por todo o processo de audições e depois de alguns meses… veio a resposta tão sonhada de que seria a protagonista da novela. Um sonho realizado!

Tem milhões de seguidores nas redes sociais. Como é saber que o seu trabalho é acompanhado por uma grande base de fãs e como é a sua relação com os seguidores e redes sociais?

É um privilégio muito grande poder receber tantas mensagens de carinho todos os dias. Mais do que isso – recebo vídeos, fotos, covers, textos, desenhos… - é muito emocionante e enche-me de inspiração e energia para continuar a tentar representar o meu país em produções ainda maiores.

A minha relação com os fãs é maravilhosa! Amo ter contacto com eles, responder às suas curiosidades e ler tudo o que me mandam. Também guardo todos os desenhos que ganho pessoalmente. Amo!

Soma também mais de 39 milhões de reproduções únicas no Spotify. A música também é uma grande paixão? Como começou a descobrir o mundo da música?

Com certeza! A música, na verdade, é uma paixão mais recente, mas ainda assim é algo muito especial para mim. Comecei a cantar profissionalmente apenas em 2018, quando iniciamos as gravações dos álbuns de “Bia”. Tive como coach o Ezequiel Fernánz, que me ajudou muitíssimo a explorar o meu potencial como cantora. Naquele momento não sabia que amaria tanto os momentos no estúdio, a cantar e a criar com os produtores. Depois do fim das gravações da série tive muita vontade de trabalhar ainda mais com música.

Falando sobre "Uma Garota Comum", quando leu o guião da série, o que mais gostou na história e o que mais a surpreendeu?

O que eu mais gostei foi a forma como a trama tem reviravoltas inesperadas e como podemos acompanhar o amadurecimento de cada personagem.

O que mais impressiona, de forma positiva, é o facto de os “vilões” da série serem muito humanizados – a Vic, a minha personagem, tem comportamentos muito questionáveis mas ao mesmo tempo demonstra suas motivações abertamente e de forma vulnerável. Além disso, ela colhe os frutos dos seus erros e aprende muito com cada um deles.

Acredito que todas as personagens da série poderão trazer identificação em diversos pontos, e acho isso maravilhoso.

Como descreve o seu trabalho de preparação para a personagem?

Foi um processo muito especial. Tive como preparadora a Marina Medeiros, que me preparou também para meu primeiro papel na televisão, em 2016. Juntas, pudemos estudar profundamente os “porquês” da Victoria agir como ela age, e encontramos muitas dores e crenças que pude deixar transparecer em cada cena.

O processo de preparação sempre é um dos momentos mais importantes do projeto, porque podemos nos aprofundar com calma em cada fala, cada reação e cada emoção da personagem. São momentos de muito crescimento profissional e pessoal que sempre deixam muita saudade!

E projetos para o futuro? O que nos pode contar?

Além de estar muito ansiosa para a estreia de “Uma Garota Comum”, em 2024, também não vejo a hora de partilhar mais detalhes sobre a participação especial que fiz em “Amor da Minha Vida” série do Star + onde pude contracenar com a Bruna Marquezine (Blue Beetle). O projeto também estreia no próximo ano.

Além disso, tenho muita vontade de estar em mais produções brasileiras. Tenho o sonho de estar em novelas nacionais e espero poder contar mais detalhes sobre isso em breve!