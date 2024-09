"Saturday Night Live" é a produção televisiva com mais vitórias nos Emmys. Na edição deste ano, o programa de humor conquistou seis prémios.

Estreado em 1975, o "SNL" já conquistou 90 estatuetas. Em segundo lugar no top está "A Guerra dos Tronos" - ao longo de oito temporadas, a série baseada na obra de George R.R. Martin venceu 59 Emmys.

No ranking, seguem-se "Frasier" e "Os Simpsons", com 37 vitórias cada. "Last Week Tonight With John Oliver", com 30 prémios, fecha o top 5.

A séries e programais mais premiados da história dos Emmys (top 30):