"Shōgun", um épico histórico ambientado no Japão feudal do século XVII com produção da FX disponível em Portugal através do Disney+, partiu na frente da corrida e foi a grande vencedora da 76.ª cerimónia dos Emmys. Os prémios mais importantes da TV foram entregues na madrugada deste domingo para segunda-feira, de 15 para 16 de setembro.

No total, a série conquistou 18 estatuetas (quatro na cerimónia e 14 nos Creative Arts Emmys), sendo a primeira produção em língua não inglesa a vencer na categoria de Melhor Série Drama. "Shōgun" bateu ainda um novo recorde, estabelecendo-se como a produção com mais vitórias no mesmo ano.

Hiroyuki Sanada, que venceu o Emmy de Melhor Ator numa Série de Drama, e Anna Sawai (Melhor Atriz numa Série de Drama) também fizeram história, tornando-se nos primeiros atores japoneses a vencer nas respectivas categorias.

Ao receber o principal galardão da noite, o criador da série, Justin Marks, agradeceu o apoio da FX e da Disney por apostarem numa história japonesa. Já o protagonista Hiroyuki Sanada falou em japonês para agradecer a toda a equipa.

"The Bear", que estava nomeada para 23 estatuetas, conquistou 11 - quatro na cerimónia que decorreu na madrugada deste domingo para segunda-feira e sete nos Creative Arts Emmy. A série do Disney+ triunfou nas categorias Melhor Ator numa Série de Comédia (Jeremy Allen White), Melhor Ator Secundário numa Série de Comédia (Ebon Moss-Bachrach), Melhor Atriz Secundária numa Série de Comédia (Liza Colón-Zayas) e Melhor Realização em Série de Comédia, mas perdeu o galardão de Melhor Série de Comédia, que foi entregue a "Hacks".

Na categorias dedicadas às minissérie ou antologias, "Baby Reindeer", da Netflix, foi a grande vencedora. A série estava nomeada para 11 categorias e conquistou os principais prémios da noite, incluindo o Emmy de Melhor Minissérie ou Antologia. O comediante escocês Richard Gadd, criador e protagonista, levou para casa as estatuetas de Melhor Ator numa Minissérie, Antologia ou Telefilme e de Melhor Guião Minissérie ou Antologia.

No total, "Baby Reindeer" foi a terceira série mais premiada da edição de 2024 dos Emmys, vencendo em seis categorias, tal como "Saturday Night Live". Já Richard Gadd foi a estrela a levar mais prémios para casa a título individual (três).

Na cerimónia, Jodie Foster conquistou o seu primeiro Emmy. A atriz venceu a estatueta de Melhor Atriz numa Minissérie, Antologia ou Telefilme pelo papel em "True Detective: Night Country", produção que conquistou apenas três prémios.

As produções dos canais por cabo e streaming norte-americanos partiram na corrida, com destaque para "Shōgun" (25), "The Bear" (23), "Homicídios ao Domicílio" (21), "True Detective: Night Country" (19), "The Crown" (18), "The Morning Show" (16), "Fargo" (15) e "Baby Reindeer" (11).

LISTA DE SÉRIES MAIS PREMIADAS:

Shōgun- 18 Emmys

The Bear- 11 Emmys

Baby Reindeer - 6 Emmys

Saturday Night Live - 6 Emmys

Jim Henson Idea Man - 5 Emmys

Blue Eye Samurai - 4 Emmys

The Oscars - 4 Emmys

Ripley - 4 Emmys

Billy Joel: The 100th - Live At Madison Square Garden - 3 Emmys

The Crown - 3 Emmys

Hacks - 3 Emmys

The Morning Show - 3 Emmys

Homicídios ao Domicílio - 4 Emmys

Welcome To Wrexham - 3 Emmys

Noite de encontros em palco

Eugene e Dan Levy,

Eugene e Dan Levy, a dupla pai e filho responsável por "Schitt's Creek", foram os foram os anfitriões da festa que premiou as séries de TV exibidas entre junho de 2023 e maio de 2024.

No discurso de abertura, que arrancou gargalhadas ao público, o ator de 41 anos confessou que estava entusiasmado por estar no palco da "maior noite da televisão para homenagear as estrelas de cinema em serviços de streaming" - uma referência a Meryl Streep e Robert Downey Jr..

No início da cerimónia, a dupla recordou as séries mais nomeadas "Shōgun" (25 nomeações) e "The Bear" (23). "Adoro a série ['The Bear']. Sei que alguns podem estar à espera de piadas sobre se 'The Bear' é realmente uma comédia, mas mantendo o verdadeiro espírito de 'The Bear'... não vamos fazer nenhuma piada", gracejou Eugene Levy.

Selena Gomez , Martin Short e Steve Martin créditos:

No arranque da noite, o canal ABC jogou um dos trunfos da noite: Selena Gomez , Martin Short e Steve Martin, de "Homicídios ao Domicílio", subiram a palco para apresentar o primeiro prémio da noite e, além da ovação na sala, foram elogiados nas redes sociais.

"É uma honra é trabalhar com estes dois que estão tão longe de serem senhoras dos gatos e sem filhos", disse Selena Gomez, em referência às declarações de J.D. Vance, o candidato republicano à vice-presidência, que fez piadas sobre as mulheres que não têm filhos.

O trio de protagonistas da série do Hulu entregou o galardão de Melhor Ator Secundário numa Série de Comédia e Ebon Moss-Bachrach ("The Bear"). Logo depois, Billy Crudup ("The Morning Show") subiu ao palco para receber o Emmy de Melhor Ator Secundário numa Série de Drama.

Sem pausas, nos primeiros 20 minutos da cerimónia, foi entregue um dos prémios mais cobiçados da noite. Jeremy Allen White ("The Bear") foi o grande vencedor da estatueta - Matt Berry ("What We Do In The Shadows"), Larry David ("Calma, Larry"), Steve Martin ("Homicídios ao Domicílio"), Martin Short ("Homicídios ao Domicílio") e D'Pharaoh Woon-A-Tai ("Reservation Dogs") também estavam nomeados.

"Obrigado à Academia e aos meus colegas indicados", agradeceu o protagonista. "Sou tão sortudo. Estou muito agradecido, obrigado", acrescentou Jeremy Allen White depois de receber a estatueta das mãos de George Lopez , Damon Wayans e Jesse Tyler Ferguson, atores que interpretaram pais no pequeno ecrã.

Um dos momentos mais comentados nas redes sociais foi quando o argumentista recebeu Will Smith recebeu o prémio de Melhor Guião em Série de Drama, pelo seu trabalho em "Slow Horses". "Em primeiro lugar, relaxem... venho em paz", disse o guionista, arrancado gargalhadas ao público.

Meredith Baxter, Connie Britton e Susan Kelechi Watson Meredith Baxter, Connie Britton e Susan Kelechi Watson créditos:

Na cerimónia, as mães também não foram esquecidas. Meredith Baxter, Connie Britton e Susan Kelechi Watson juntaram-se para anunciar o vencedor da categoria de Melhor Guião em Série de Comédia.

Kristen Wiig, Maya Rudolph, Seth Meyers e Bowen Yang também se encontraram em palco, antecipando a celebração dos 50 anos de "Saturday Night Live". Os atores homenagearam o criador e produtor do programa, Lorne Michaels.

Como sempre, na cerimónia foram homenageadas as estrelas que partiram no último ano. Em palco, Jelly Roll interpretou o tema "Am Not Okay” .

O tributo recordou, por exemplo, Piper Laurie, Ruth Westheimer, Louis Gossett Jr., Gena Rowlands e James Earl Jones. Durante o momento, Jimmy Kimmel subiu a palco, surpreendendo tudo e todos: "E o Emmy para a pessoa falecida de quem mais sentiremos falta vai para... Bob Newhart", disse o humorista.

RICHARD GADD Viola Davis, Gina Torres e Christine Baranski

Mais houve mais reencontros durante a noite: Giancarlo Esposito, Antony Starr, Kathy Bates representaram os vilãos do pequeno ecrã; Jimmy Smits , Don Johnson e Niecy Nash-Betts, que interpretaram polícias na TV, também se juntaram em palco; e Viola Davis, Gina Torres w Christine Baranski recordaram os advogados.

Ron Howard e Henry Winkler também não falaram à cerimónia, celebrando os 50 anos de "Happy Days". Os ex-alunos da Jefferson High School juntaram para recriar o Arnold's Drive-In.

Na reta final da cerimónia, os protagonistas de "The West Wing" (1999-2006) juntaram-se em palco para recordar a série e incentivar todos os norte-americanos a votarem nas próximas eleições presidenciais.

Estrelas que entregaram os prémios: Christine Baranski, Kathy Bates, Meredith Baxter, Candice Bergen, Gael Garcia Bernal, Matt Bomer, Zach Braff, Connie Britton, Nicola Coughlan, Billy Crystal, Viola Davis, Giancarlo Esposito, Colin Farrell, Jesse Tyler Ferguson, Lily Gladstone, Selena Gomez, Dulé Hill, Ron Howard, Brendan Hunt, Joshua Jackson, Allison Janney, Don Johnson, Mindy Kaling, Jimmy Kimmel, Padma Lakshmi, Greta Lee, John Leguizamo, George Lopez, Diego Luna, Jane Lynch, Steve Martin, Nava Mau, Rob McElhenney, Reba McEntire, Janel Moloney, Ebon Moss-Bachrach, Seth Meyers, Niecy Nash-Betts, Catherine O’Hara, Kaitlin Olson, Taylor Zakhar Perez, Melissa Peterman, Mekhi Phifer, Da'Vine Joy Randolph, Sam Richardson, Maya Rudolph, Richard Schiff, Martin Sheen, Martin Short, Jean Smart, Jimmy Smits, Antony Starr, Gina Torres, Susan Kelechi Watson, Damon Wayans, Kristen Wiig, Henry Winkler, Bowen Yang e Steven Yeun.

Os vencedores das categorias Creative Arts

The Bear

Uma semana antes da cerimónia de 2024 dos Emmys, os vencedores dos Creative Arts Emmy, galardões dedicados às categorias técnicas e artísticas. Os 99 prémios foram entregues a 7 e 8 de setembro, no Peacock Theater, em Los Angeles.

"Shōgun" foi a grande vencedora, conquistando 14 prémios (além da vitória para o filme complementar, "The Making Of Shōgun"). A série do Disney+ bateu um novo recorde, estabelecendo-se como a produção com mais vitórias no mesmo ano.

"The Bear", que também pode ser vista no Disney+, também se destacou nos Creative Arts Emmy, conquistando sete troféus incluindo o Emmy de Melhor Atriz Convidada em Série de Comédia para Jamie Lee Curtis .

"Baby Reindeer", uma das estreias do ano da Netflix, somou duas vitórias - Melhor Elenco para Minissérie, Antologia ou Filme e Melhor Edição em Minissérie, Antologia ou Filme.

No geral, a FX liderou o fim de semana dos Creative Arts Emmy, com 27 vitória, seguida pela Netflix (17). Já a HBO e Max conquistaram oito Emmys e a Hulu, Disney+, Apple TV+ e NBC triunfaram em sete categorias cada.

EMMYS 2024: LISTA DE VENCEDORES

Melhor Série de Drama

"The Crown"

"Fallout"

"The Gilded Age"

"The Morning Show"

"Mr. & Mrs. Smith"

"Shōgun" - VENCEDORA

"Slow Horses"

"O Problema dos 3 Corpos"

Melhor Série de Comédia

"Abbott Elementary"

"The Bear"

"Calma, Larry"

"Hacks" - VENCEDORA

"Homicídios ao Domicílio"

"Palm Royale"

"Reservation Dogs"

"What We Do in the Shadows"

Melhor Minissérie ou Antologia

"Baby Reindeer" - VENCEDORA

"Fargo"

"Lições de Química"

"Ripley"

"True Detective"

Melhor Ator numa Série de Drama

Idris Elba ("Hijack")

Donald Glover ("Mr. & Mrs. Smith")

Walton Goggins ("Fallout")

Gary Oldman ("Slow Horses")

Hiroyuki Sanada ("Shōgun") - VENCEDOR

Dominic West ("The Crown")

Melhor Atriz numa Série de Drama

Jennifer Aniston ("The Morning Show")

Carrie Coon ("The Gilded Age")

Maya Erskine ("Mr. & Mrs. Smith")

Anna Sawai ("Shōgun") - VENCEDORA

Imelda Staunton ("The Crown")

Reese Witherspoon ("The Morning Show")

Melhor Ator numa Série de Comédia

Matt Berry ("What We Do In The Shadows")

Larry David ("Calma, Larry")

Steve Martin ("Homicídios ao Domicílio")

Martin Short ("Homicídios ao Domicílio")

Jeremy Allen White ("The Bear") - VENCEDOR

D'Pharaoh Woon-A-Tai ("Reservation Dogs")

Melhor Atriz numa Série de Comédia

Quinta Brunson ("Abbott Elementary")

Ayo Edebiri ("The Bear")

Selena Gomez ("Homicídios ao Domicílio")

Maya Rudolph ("Loot")

Jean Smart ("Hacks") - VENCEDORA

Kristen Wiig ("Palm Royale")

Melhor Ator Secundário numa Série de Drama

Tadanobu Asano ("Shōgun")

Billy Crudup ("The Morning Show") - VENCEDOR

Mark Duplass ("The Morning Show")

Jon Hamm ("The Morning Show")

Takehiro Hira ("Shōgun")

Jack Lowden ("Slow Horses")

Jonathan Pryce ("The Crown")

Melhor Atriz Secundária numa Série de Drama

Christine Baranski ("The Gilded Age")

Nicole Beharie ("The Morning Show")

Elizabeth Debicki ("The Crown") - VENCEDORA

Greta Lee ("The Morning Show")

Lesley Manville ("The Crown")

Karen Pittman ("The Morning Show")

Holland Taylor ("The Morning Show")

Melhor Ator Secundário numa Série de Comédia

Lionel Boyce ("The Bear")

Paul W. Downs ("Hacks")

Ebon Moss-Bachrach ("The Bear") - VENCEDOR

Paul Rudd ("Homicídios ao Domicílio")

Tyler James Williams ("Abbott Elementary")

Bowen Yang ("Saturday Night Live")

Melhor Atriz Secundária numa Série de Comédia

Carol Burnett ("Palm Royale")

Liza Colón-Zayas ("The Bear") - VENCEDORA

Hannah Einbinder ("Hacks")

Janelle James ("Abbott Elementary")

Sheryl Lee Ralph ("Abbott Elementary")

Meryl Streep ("Homicídios ao Domicílio")

Melhor Ator numa Minissérie, Antologia ou Telefilme

Matt Bomer ("Fellow Travelers")

Richard Gadd ("Baby Reindeer") - VENCEDOR

Jon Hamm ("Fargo")

Tom Hollander ("Feud: Capote vs. The Swans")

Andrew Scott ("Ripley")

Melhor Atriz numa Minissérie, Antologia ou Telefilme

Jodie Foster ("True Detective") - VENCEDORA

Brie Larson (Lições de Química")

Juno Temple ("Fargo")

Sofia Vergara ("Griselda")

Naomi Watts ("Feud: Capote vs. The Swans")

Melhor Ator Secundário numa Minissérie, Antologia ou Telefilme

Jonathan Bailey, “Fellow Travelers”

Robert Downey Jr. “The Sympathizer”

Tom Goodman-Hill, “Baby Reindeer”

John Hawkes, “True Detective: Night Country”

Lamorne Morris, “Fargo” - VENCEDOR

Lewis Pullman, “Lessons in Chemistry”

Treat Williams, “Feud: Capote vs. The Swans”

Melhor Atriz Secundária numa Minissérie, Antologia ou Telefilme

Dakota Fanning, “Ripley”

Lily Gladstone, “Under the Bridge”

Jessica Gunning, “Baby Reindeer” - VENCEDORA

Aja Naomi King, “Lessons in Chemistry”

Diane Lane, “Feud: Capote vs. The Swans”

Nava Mau, “Baby Reindeer”

Kali Reis, “True Detective: Night Country”

Melhor Talk Show de Variedades

"The Daily Show" - VENCEDOR

"Jimmy Kimmel Live!"

"Late Night with Seth Meyers"

"The Late Show with Stephen Colbert"

Melhor programa de competição:

"The Amazing Race"

"RuPaul’s Drag Race"

"Top Chef"

"The Traitors" - VENCEDOR

"The Voice"