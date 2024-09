A 76.ª cerimónia dos Emmys decorreu na madrugada deste domingo para segunda-feira, de 15 para 16 de setembro, nove meses depois da última, em janeiro, adiada de setembro do ano passado por causa das greves de Hollywood.

A FX foi a rede mais premiada, com 36 prémios (nove na cerimónia e 26 nos Creative Arts Emmys) - 18 dos quais graças a "Shōgun", um épico histórico ambientado no Japão feudal do século XVII disponível em Portugal através do Disney+.

Já a Netflix conquistou 24 Emmys, seis durante a noite de domingo e 18 nos Creative Arts Emmys. Em terceiro lugar ficou a HBO/Max, com 14 prémios, seguida pela Apple TV+ (nove Emmys).

Na edição deste ano, "Shōgun" foi a grande vencedora, conquistando 18 Emmys. "The Bear" foi a segunda produção mais premiada, com 11 vitórias, seguida por "Baby Reindeer" e "Saturday Night Live", com seis estatuetas cada.

CONHEÇA AQUI TODOS OS VENCEDORES.

Séries mais premiadas

Shōgun- 18 Emmys

The Bear- 11 Emmys

Baby Reindeer - 6 Emmys

Saturday Night Live - 6 Emmys

Jim Henson Idea Man - 5 Emmys

Blue Eye Samurai - 4 Emmys

The Oscars - 4 Emmys

Ripley - 4 Emmys

Billy Joel: The 100th - Live At Madison Square Garden - 3 Emmys

The Crown - 3 Emmys

Hacks - 3 Emmys

The Morning Show - 3 Emmys

Homicídios ao Domicílio - 4 Emmys

Welcome To Wrexham - 3 Emmys

Vencedores por serviço streaming ou canal de TV

FX - 36 Emmys

Netflix - 24 Emmys

HBO/ Max - 14 Emmys

Apple TV+ - 9 Emmys

ABC - 7 Emmys

Disney+ - 7 Emmys

Hulu - 7 Emmys

NBC - 7 Emmys

CBS - 5 Emmys

Prime Video - 4 Emmys

Peacock - 3 Emmys

Comedy Central - 2 Emmys

Nat Geo - 2 Emmys

Prémios individuais