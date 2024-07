A Netflix revelou esta segunda-feira, dia 1 de julho, o trailer de "LaLiga: All Access", a primeira série documental desportiva em Espanha.

Através da série, os espectadores vão poder "mergulhar em histórias emocionantes, como a espetacular trajetória do Girona FC nesta temporada com Míchel como treinador e a sua capacidade para se impor contra a tríade habitual; a jornada de Xavi Hernández com o Barça, os reforços e os que saíram, a pressão constante dos adeptos, e a tensão a que estão sujeitos todos os membros de um clube, tanto fora como dentro do campo".

Veja o trailer:

"Conheceremos o dia a dia de grandes futebolistas como Griezmann, Muniain, Rakitic, Take Kubo, Álvaro Morata, Isco, Memphis Depay, Nico Williams, ou Robert Lewandowski, entre muitos outros. Com 'LaLiga: All Access' é possível descorbir a LALIGA como nunca antes a tinha visto, uma série documental criada pela Morena Films de oito episódios, onde se poderá ver a realidade de uma competição espanhola", destaca a Netflix.

Alex Martínez Roig, produtor executivo da série junto com Juan Gordon, ambos da Morena Films, confessam estar "muito contentes com as histórias tão especiais da série". "Abordamos temas tão contemporâneos como saúde mental, a rebeldia em relação ao pré-estabelecido,, o etarismo, o compromisso, a superação após uma lesão grave... e sempre com um futebolista ou um treinador como protagonista. Queríamos humanizar os jogadores e mostrar a diversidade de uma grande competição, como a LALIGA", rematam.

Os episódios chegam ao serviço de streaming a 15 de julho.

Sinopse

LALIGA é muito mais do que futebol: é paixão, é emoção, é a força de todos os clubes e dos seus adeptos. A LALIGA decide-se no campo, mas também fora dele: no balneário, nas bancadas, nos arredores do estádio, no dia do jogo. Nesta série documental viveremos em primeira mão a trajetória do Girona, a grande revelação da temporada, bem como de outros clubes e outras histórias fechadas como as de Rakitic ou Muniain, entre outros, que terminaram as suas carreiras no Sevilla e no Athletic de Bilbao em 2024. Também veremos de perto como jogadores e adeptos vivem os grandes derbies do país e, claro, o El Clásico.