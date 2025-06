A SkyShowtime revelou o trailer de "Dexter: Ressurreição", que se estreia a 12 de setembro. Do diretor criativo e produtor executivo Clyde Phillips, a série dramática é protagonizada por Michael C. Hall ("Dexter"), no papel principal de Dexter Morgan. A produção está a decorrer em Nova Iorque.

"Dexter: Ressurreição" retoma a narrativa algumas semanas após Dexter Morgan (Hall) ter sido alvejado no peito pelo seu próprio filho. "Ao acordar do coma, descobre que Harrison (Jack Alcott) desapareceu sem deixar rasto. Apercebendo-se do peso do que fez o seu filho passar, Dexter parte para Nova Iorque, determinado a encontrá-lo e a resolver as coisas. Mas não será fácil", adianta o serviço de streaming.

"Quando o Angel Batista (David Zayas), da Miami Metro, aparece com perguntas, Dexter percebe que o seu passado o está a alcançar a passos largos. À medida que pai e filho navegam pela sua própria escuridão na cidade que nunca dorme, rapidamente percebem que estão mais envolvidos do que alguma vez imaginaram, e que a única saída é estarem juntos", acrescenta a SkyShowtime.