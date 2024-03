"Brides, Grooms And Emergency Rooms" é uma das apostas do mês do canal TLC. A série documental estreia-se a 21 de março e conta as histórias "mais estranhas ocorridas" no dia do casamento.

"Do altar para as urgências do hospital é o mote desta série do TLC onde existem histórias engraçadas e únicas. Uma noiva fica cega repentinamente na cerimónia, outra lesiona-se a caminho do altar, um noivo engasga-se durante o banquete, todos os convidados de um casamento adoecem repentinamente durante a festa ou um casal é sequestrado durante a lua-de-mel e os familiares recebem um pedido de resgate. Estas são apenas algumas das histórias mirabolantes narradas pelos próprios casais", resume o canal.

"Uma prova viva de que dizer “sim” no altar é uma aventura memorável cheia de percalços e risos", remata o comunicado.