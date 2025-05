"Reservado", novo drama dinamarquês da Netflix, chegou no dia 15 de maio. No fim de semana de estreia, a série conquistou o primeiro lugar do top diário do serviço de streaming em Portugal.

Segundo o site FlixPatrol, "Reservado" chegou ao primeiro lugar da lista da Netflix em mais de 40 países.

A série acompanha uma família abastada enquanto lida com as consequências de um caso de desaparecimento envolvendo os seus vizinhos obscenamente ricos. Com Marie Bach Hansen, Simon Sears e Lars Ranthe nos papéis principais, o thriller foi criado por Ingeborg Topsøe, realizado por Per Fly ("Borgen") e escrito por Ina Bruhn ("Darkness: Those Who Kill") e Mads Tafdrup ("Speak No Evil").

"Quando Ruby, uma jovem ama filipina, desaparece de um dos bairros mais influentes do norte de Copenhaga, a vizinha Cecilie convence-se de que lhe aconteceu alguma coisa. Enquanto se avolumam as suspeitas de um crime, Angel, as ama dos seus filhos, decide investigar os rumores que circulam entre as outras amas da zona", adianta o serviço de streaming.

Dado a desaparecida ser estrangeira, a polícia desvaloriza o caso e deixa a nova investigadora, Aicha, desamparada. "É com a ajuda pronta de Cecilie e Angel que, pouco a pouco, começa a expor as estruturas de poder e os privilégios por detrás das bonitas fachadas. A descoberta de que a sua própria família está implicada no desaparecimento de Ruby vem abalar o empenho de Cecilie na busca da verdade e forçá-la a confrontar o que a bloqueia para passar a ver a família e o ambiente em que está a criar os filhos sob uma perspetiva completamente diferente", resume a Netflix.