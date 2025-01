A versão norte-americana de "Laid", adaptada por Nahnatchka Khan (“Fresh off the Boat”) e Sally Bradford McKenna (“The Goldbergs”) do original australiano, estreou-se esta segunda-feira, 13 de janeiro, no SkyShowtime.

A série segue Ruby Yao, personagem de Stephanie Hsu, que é apresentada como "a pior pessoa do mundo". E a premissa é simples e bizarra: todas as pessoas com que a protagonista já fez sexo... começam a morrer de foram estranha.

"Uma mulher vê-se obrigada a confrontar o seu passado quando os seus ex-namorados começam a morrer de forma misteriosa e aparentemente sem relação entre si, sendo ela o único denominador comum", resume o serviço de streaming. A protagonistas é mais direta no trailer: "A minha vagina está a matar pessoas".

A série marca a estreia de Stephanie Hsu como protagonista de uma série depois do seu papel de destaque em "Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo". Zosia Mamet, Michael Angarano e Tommy Martinez também fazem parte do elenco principal da produção da plataforma Hulu.

A primeira temporada conta ainda com a participação especial de FINNEAS, irmão de Billie Eilish, e de Amanda Knox, norte-americana condenada por duas vezes e duas vezes absolvida nos tribunais italianos pelo homicídio da sua colega de quarto.

A história conta com o tema "Laid", dos James, como banda sonora, mas numa versão feminina. A primeira temporada conta ainda com canções de Chappell Roan, Peaches, Fiona Apple, Green Day, Billie Eilish.

Veja o trailer: