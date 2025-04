A terceira temporada de cinco partes da série de "A Grande Onda da Nazaré", realizada e produzida por Chris Smith e produzida e por Joe Lewis ("Fleabag"), estreia-se no dia 2 de maio na Max.

Nos novos episódios, a série documental vai continuar a narrar "as aventuras mundiais do surfista de ondas grandes Garrett McNamara, da sua mulher Nicole e da sua jovem família", bem como as dos companheiros surfistas Andrew 'Cotty' Cotton, CJ Macias, Justine DuPont, Lucas 'Chumbo' Chianca, Nic von Rupp, Kai Lenny, Pedro 'Scooby' Vianna, Tony Laureano, Ian Cosenza, Michelle des Bouillons, entre outros.

"'A Grande Onda da Nazaré' expande-se do topo das falésias da Nazaré onde McNamara estabeleceu o primeiro recorde mundial de ondas grandes em 2011, para novos e emocionantes locais como Cortes Bank, nos confins do Oceano Pacífico, Safi, Marrocos, Montaldo, Itália, e O’ahu, Havai, para Eddie Aikau Big Wave Invitational que raramente acontece. A série cheia de adrenalina acompanha de perto a determinação e a paixão destes atletas radicais, com câmaras ao seu lado nos altos e baixos das suas vidas: as dúvidas e as tragédias, a euforia e os triunfos, as decisões que mudam vidas, os medos que os assombram e os desafios que os alimentam", destaca o serviço de streaming em comunicado.

Segundo a Max, a terceira temporada apresenta entrevistas intimistas, "a fotografia e os visuais dramáticos com imagens aéreas e aquáticas impressionantes, exibindo a beleza desafiadora do surf de ondas grandes enquanto os atletas arriscam tudo em busca da máxima adrenalina."

"Unidos pelo amor ao oceano e pela compulsão para ultrapassar os limites das suas mentes e corpos, os surfistas enfrentam também dificuldades mentais e emocionais relacionadas com a paternidade, o envelhecimento, as lesões e até a morte. Enquanto Garrett confronta o impacto que décadas de surf causaram no seu corpo e mente, pensa em abandonar a carreira num desporto que definiu a sua vida. Enquanto procura passar o testemunho a uma geração mais nova, a busca para encontrar a próxima Nazaré e surfar a onda de 30 metros nunca acaba", adianta a plataforma.

Descrição dos episódios:

Episódio 1: Após uma descoberta surpreendente sobre a sua saúde, Garrett regressa à Nazaré, ansioso por regressar ao seu melhor desempenho. Entretanto, Tony e Justine unem forças após tempos transformadores longe de Portugal. Mas quando chega a primeira grande ondulação da temporada e os aspirantes a ondas grandes inundam a Nazaré, nada corre como planeado.

Episódio 2: A queda de Garrett deixa-o gravemente ferido, com a sua saúde neurológica em risco. Entretanto, o seu cunhado, CJ Macias, volta a surfar depois de recuperar de um acidente grave, enquanto Chumbo reflete sobre as suas prioridades no surf agora que é pai. Logo após Justine e Tony tomarem uma decisão difícil sobre a sua parceria, uma tragédia de elevadíssima magnitude atinge a Nazaré.

Episódio 3: Garrett, Nicole, Cotty, Justine, Chumbo e Nic partem num barco noturno para Cortes Bank, um invulgar e lendário local de surf em mar aberto, a 160 quilómetros da costa de San Diego, quando surge uma rara ondulação. Para os surfistas de ondas grandes, a oportunidade representa uma hipótese de apanhar as ondas das suas vidas. Garrett também tem de lidar com memórias dolorosas da sua viagem anterior ao destino mítico – e perigoso.

Episódio 4: Os melhores surfistas de todo o mundo vão a O'ahu para o prestigiado Eddie Aikau Big Wave Invitational, quando o evento é convocado pela primeira vez em sete anos. Justine Dupont, Lucas “Chumbo” Chianca, Kai Lenny, Nic von Rupp e Landon McNamara estão entre os convidados para competir. Garrett não recebe um convite para participar, o que acaba por fazer com que reflita profundamente sobre a sua vida e sobre o surf. Todos festejam o vencedor inesperado.

Episódio 5: Após o Eddie, os McNamara mudam-se para Montaldo, Itália, para um novo começo. Mas quando Garrett começa a abrandar na sua nova vida longe do oceano, ouve falar de uma ondulação perfeita na costa de Marrocos e não consegue resistir. Cotty e Chumbo juntam-se a Garrett e ao seu filho Titus em Safi para perseguir as ondas, enquanto Justine, agora grávida, não consegue fazer o que a alimentou durante muito tempo. Quando é prevista uma nova ondulação em Mavericks, a decisão de perseguir a onda definitiva é contemplada mais uma vez.

Os participantes incluem Garrett McNamara, Nicole McNamara, CJ Macias, Andrew “Cotty” Cotton, Justine Dupont, Lucas “Chumbo” Chianca, Antonio “Tony” Laureano, Kai Lenny e Nic von Rupp.