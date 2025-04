Realizada pela atriz e cantora Rene Liu, "Esqueceste, Mas Eu Não" é a próxima série taiwanesa da Netflix. A primeira temporada, que conta com Hsieh Ying-xuan ("Born for the Spotlight"), Chin Han, Tracy Chou e Esther Liu ("At the Moment"), estreia-se a 23 de maio.

Esta semana, o serviço de streaming revelou o primeiro teaser dos episódios, que apresenta Cheng Le-le (interpretada por Hsieh Ying-xuan), uma mulher moderna a viver os seus 40 anos. O seu pai, Cheng Kuang-chi (Chin Han), é um sonhador excêntrico e livre-espírito.

"'Esqueceste, Mas Eu Não' gira em torno de Cheng Le-le, uma mulher casada que concilia a sua carreira de comediante de stand-up com um emprego a tempo parcial numa loja de conveniência. Apesar de ter uma vida banal, Le-le não abandona as suas esperanças e sonhos para o futuro, mas é confrontada com uma série de desafios. Além dos problemas conjugais com o marido, Zhang Kai (Wallace Huo), Le-le lida também com dificuldades com o pai o que a leva a ganhar coragem para embarcar numa jornada que vai redefinir as suas relações familiares, amorosas e de amizade", resume o serviço de streaming.