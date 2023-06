A poucos quilómetros do centro de Madrid está instalado o quartel forte da Netflix, baptizado como "La Casa de Netflix", em referência à série espanhola de maior sucesso do serviço de streaming. Seis anos depois da estreia da história do Professor e do seu grupo, a plataforma volta ao universo criador por Álex Pina.

Esta sexta-feira, dia 16 de junho, o SAPO Mag viajou até Madrid para a apresentação de "Berlim", o spin-off de "La Casa de Papel" centrado na popular e adorada personagem de Pedro Alonso. A conferência de imprensa marcou o último dia de gravações da primeira temporada e, além do protagonista, contou com a presença do elenco principal da (Tristán Ulloa, Begoña Vargas, Julio Peña Fernández e Joel Sánchez) e dos criadores (Álex Pina e Esther Martínez Lobato).

Para revelar as novidades ao mundo, o serviço de streaming abriu as portas do cenário virtual da série, onde foram gravadas algumas das principais cenas da primeira temporada. No palco do fictício "Hotel Gioconda" - que certamente será um dos locais mais importantes dos episódios -, os atores e guionistas revelaram algumas pistas sobre a história de Berlim.

"É muito mais luminosa [do que 'La Casa de Papel']", resume Álex Pina. "'Berlim' tem um ADN muito diferente de 'La Casa de Papel. Viemos de duas séries muito complicadas como 'La Casa' e 'Sky Rojo', ambas com muitos níveis de angústia e violência, e quando começamos o processo de escrita de 'Berlim' queríamos ter mais luz e diversão", explica..

Para Pedro Alonso, os espectadores vão conhecer um novo Berlim. "Tivemos que nos reinventar (...) Há uma mudança de estilo e assim que virem dois minutos, vão ver que é outra série", sublinha.

Veja o vídeo de resumo do evento:

