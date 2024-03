A segunda temporada de "Guito" ("Loot", no título original), comédia protagonizada por Maya Rudolph, regressa à Apple TV+ no dia 3 de abril. A série conta ainda com Michaela Jaé Rodriguez, Nat Faxon, Ron Funches e Joel Kim Booster nos principais papéis.

Na primeira semana de abril, o serviço de streaming estreia dois episódios e os restantes chegam semanalmente, às quartas-feiras, até 29 de maio.

"Guito" regressa um ano depois de Molly Wells ter recebido 87 mil milhões de dólares do divórcio com o ex-marido, um multimilionário da tecnologia, fundando a organização filantrópica Wells Foundation.