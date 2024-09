Quem será o próximo Harry? E Ron? E Hermione? A HBO abriu um casting para encontrar três dos protagonistas da série de "Harry Portter". O anúncio das audições foi partilhado esta segunda-feira, dia 9 de setembro, nas redes sociais.

A equipa de produção da série está à procura de crianças entre os 9 e 0s 11 anos e residentes no Reino Unido e Irlanda. Na publicação, a HBO sublinha que o casting é "inclusivo" e aberto a todas "as raças, etnias e identidades de género".

Para a inscrição, os interessados deverão enviar duas gravações (self-tape) com um pequeno poema ou história, mas não relacionados com o mundo do jovem feiticeiro.

"Preparem um pequeno poema ou história à vossa escolha. Pode ser do vosso livro favorito, um poema que gostem, um monólogo de uma peça ou algo que criado por vocês. Por favor, nada de 'Harry Potter'. Por favor, usem o vosso próprio sotaque. Máximo de 30 segundos", pode ler-se na apresentação do casting.

O prazo final para as inscrições é 31 de outubro. A série será filmada no Reino Unido em 2025 e 2026.

A série será uma adaptação fiel da série de livros “Harry Potter”, da autora e produtora executiva J.K. Rowling, e contará com um novo elenco para "chegar a uma nova geração de fãs, com detalhes fantásticos e personagens muito queridas.

"Cada temporada trará 'Harry Potter' e todas as aventuras incríveis a novos públicos à volta do mundo, enquanto que os filmes originais, clássicos e queridos permanecerão no centro do franchise e estarão disponíveis para ver globalmente", adianta a Max.

A decisão é conhecida menos de 24 horas após se saber que a Warner Bros. Discovery passou as futuras séries "harry Potter", "Welcome to Derry" (uma prequela dos filmes de terror "IT") e "Lanterns" (da DC Studios, baseada em "Green Lantern") de "Max original" para "HBO original": a reconfiguração estratégica implica que, em alguns mercados, a exibição será tanto no canal por cabo HBO como na plataforma de streaming Max.

Após oito filmes entre 2001 e 2011 que lançaram as carreiras de Daniel Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grint, a série baseada nos livros de J.K. Rowling é uma das apostas mais ambiciosas para os próximos anos do estúdio.

Os planos passam são para uma série com sete temporadas, uma por cada livro, ao longo de uma década, com a bênção da escritora, que terá um crédito como produtora executiva que lhe permitirá acompanhar bem de perto as novas adaptações.