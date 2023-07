Fã de "Heartstopper"? É melhor preparar os lenços.

A Netflix revelou esta terça-feira, dia 25 de julho, o trailer final da segunda temporada da série. Os novos episódios chegam ao serviço de streaming a 3 de agosto.

Na nova temporada, Nick e Charlie lidam com os obstáculos da nova relação. Já Tara e Darcy enfrentam desafios imprevisíveis, enquanto Tao e Elle tentam descobrir se alguma vez poderão ir além da amizade.

"Com os exames a pairar no horizonte, uma viagem a Paris e um baile de finalistas para organizar, o grupo não tem mãos a medir enquanto passa pelas seguintes fases da vida, do amor e da amizade", adianta a Netflix.

Veja o trailer:

O serviço de streaming já adiantou também que "Heartstopper" vai contar com quatro novas personagens: "Uma delas é o David, irmão mais velho do Nick", assinala.

Realizada por Euros Lyn ("Doctor Who” e "Sherlock"), a primeira temporada centra-se nos dois jovens que percebem que são muito mais do que amigos. "Rapaz conhece rapaz, os dois tornam-se amigos e acabam por se apaixonar. Quando o meigo Charlie e o fã de râguebi Nick se conhecem na escola secundária, depressa se apercebem de que a sua improvável amizade começa a transformar-se em romance", resume o serviço de streaming.

Ao longo da primeira temporada, Charlie, Nick e o seu círculo de amigos vão enfrentar o desafio das suas vidas que os vai levar numa viagem de autodescoberta e aceitação.

Kit Connor, Joe Locke, Yasmin Finney, William Gao, Corinna Brown, Kizzy Edgell, Cormac Hyde-Corrin, Tobie Donovan, Rhea Norwood e Sebastian Croft formam o elenco da série. Olivia Colman também participa e veste a pele da mãe de Nick.