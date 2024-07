A Netflix revelou um novo teaser da terceira temporada de "Heartstopper". No vídeo, Charlie (Joe Locke) e Nick (Kit Connor) dançam com os amigos ao som de "Enjoy Your Life", de Romy.

Os novos episódios da série estreiam-se no outono no serviço de streaming.

"Charlie gostava de dizer a Nick que o ama. Nick também tem uma coisa importante a dizer a Charlie. À medida que as férias de verão se aproximam do fim e os meses passam, os amigos apercebem-se de que o ano letivo vai trazer alegrias e também desafios", adianta o serviço de streaming.

Enquanto descobrem mais uns sobre os outros e as suas relações, planeiam eventos sociais e festas e começam a pensar nas suas escolhas para a universidade, todos terão de aprender a confiar nas pessoas que amam quando a vida não corre como estava planeado.

Temporada 1

Rapaz conhece rapaz, os dois tornam-se amigos e acabam por se apaixonar. Quando o meigo Charlie e o fã de râguebi Nick se conhecem na escola secundária, depressa se apercebem de que a sua improvável amizade começa a transformar-se em romance. Charlie, Nick e o seu círculo de amigos vão enfrentar o desafio das suas vidas que os vai levar numa viagem de autodescoberta e aceitação, apoiando-se reciprocamente e aprendendo a serem autênticos.

Temporada 2

Nick e Charlie lidam com os obstáculos da nova relação. Tara e Darcy enfrentam desafios imprevisíveis, enquanto Tao e Elle tentam descobrir se alguma vez poderão ir além da amizade. Com os exames a pairar no horizonte, uma viagem a Paris e um baile de finalistas para organizar, o grupo não tem mãos a medir enquanto passa pelas seguintes fases da vida, do amor e da amizade.

Temporada 3

