O que se passa no backstage, nem sempre fica no backstage.

O elenco de "Elite" - Omar Ayuso, André Lamoglia, Valentina Zenere, Fernando Líndez, Ana Bokesa, Álvaro de Juana, Ander Puig, Nadia Al Saidi, Álex Pastrana, Carmen Arrufat, Mirela Balić, Maribel Verdú e Gleb Abrosimov - e os criadores Carlos Montero e Jaime Vaca, juntaram-se esta quarta-feira, dia 18 de outubro, no centro de produção da Netflix em Tres Cantos, em Madrid, para antecipar a sétima temporada da série.

Mas um ausência foi rapidamente notada: Anitta, uma das estrelas dos novos episódios, não marcou presença na conferência de imprensa, mas a sua participação na série tornou-se tema de conversa.

Em "Elite", a cantora brasileira veste a pele de uma professora de defesa pessoal. A personagem marca a estreia da artista como atriz e, segundo os colegas, foi uma surpresa. "Nunca pensei, era como um sonho. Foi uma surpresa. Já era fã de Anitta e quando me disseram que ia contracenar com ela, não queria acreditar. Foi uma experiência incrível. É uma mulher super trabalhadora, super inteligente. Ela nunca tinha feito nada como atriz e vê-la a trabalhar, a esforçar-se e o resultado que conseguiu... foi um exemplo. Se já era fã dela, agora sou mais", confessou Carmen Arrufat, atriz que veste a pele de Sara.

André Lamoglia já conhecia Anitta antes de "Elite". "Quando chegou, disse-me que estava nervosa. E eu: 'como é que estás nervosa com tudo o que já viveste?'. Mas percebi-a. Não me cruzei muito com ela, na verdade, infelizmente. Todos me disseram que ela estava incrível", contou o ator brasileiro. "Não sei, mas tudo o que a Anitta faz... é incrível. É muito trabalhadora", acrescentou.

"Desculpem... mas tenho de contar!", interrompeu Mirela Balić. Pelos olhares suspeitos do elenco, todos percebemos que seria uma história divertida. "O dia em que me cruzei com Anitta, chegou para me conquistar. Um dia, Anitta vem pelos corredores, com uma mala, com coisas e a dizer: 'Mirela, toma, perfume Puzzy'. E eu: 'o quê?'. 'Toma, um presente'. Deu-me o presente e eu: 'o que é isto?'. É um perfume... Puzzy, mas como 'vagina' em inglês. É uma fragrância para os órgãos genitais, para homens ou mulheres, tanto faz. Tudo testado", revelou a atriz espanhola, arrancando gargalhadas.

"Deu a todo o elenco, claro. Na série há muito 'truca-truca'", brincou Mirela Balić. "A minha tinha um cheiro muito forte", acrescentou.

Maribel Verdú também recordou que recebeu o mesmo presente da cantora brasileira. "Passou por mim e disse-me: 'para ti, este cheiro'.

Em 2022, a artista lançou Puzzy by Anitta, uma coleção de perfumes para as zonas íntimas.