A terceira temporada da série conta com 10 episódios.

A terceira temporada de "Homicídios ao Domicílio" estreia-se esta terça-feira, dia 8 de agosto, no serviço de streaming. Protagonizada por Selena Gomez, Martin Short e Steve Martin, os novos episódios da série contam com a participação especial de Meryl Streep, que veste a pele da atriz Loretta Durkin.

Amy Ryan ("The Office"), Aaron Dominguez ("Shaft") e Nathan Lane ("Modern Family") também fazem parte do elenco da nova temporada.

Nos novos episódios, o trio de protagonistas investiga a misteriosa morte de Ben (Paul Rudd), que (alegadamente) faleceu repentinamente durante a estreia da peça de Oliver.

"Na terceira temporada, Charles, Oliver e Mabel investigam um homicídio nos bastidores de um espetáculo da Broadway. Ben Glenroy é uma estrela de Hollywood cuja estreia na Broadway é interrompida pelo seu prematuro falecimento", resume o serviço de streaming.

Ao longo dos episódios, de Loretta Durkin (Meryl Streep) a Jan (Amy Ryan), todos são suspeitos do crime e os protagonistas são desafiados a encontrar todas as pistas depois das autoridades desistirem do caso que volta a dar que falar no edifício Arconia, no Upper West Side, em Nova Iorque.

Criada por Steve Martin, Dan Fogelman e John Hoffman, a série segue três desconhecidos (Steve Martin, Martin Short e Selena Gomez) que partilham uma obsessão por crimes reais e que, de repente, se veem envolvidos num deles. "Quando uma morte horrível ocorre dentro do seu prédio de apartamentos exclusivo, localizado no Upper West Side, o trio suspeita de homicídio e emprega os seus conhecimentos específicos sobre crimes reais para investigar a verdade", relembra o Disney+.

À medida que gravam o seu próprio podcast para documentar o caso, os três vizinhos desvendam os segredos complexos que o prédio encerra e que remontam ao passado. "Talvez ainda mais inacreditáveis sejam as mentiras que contam uns aos outros. Não tarda até que o trio em apuros se aperceba que pode estar a viver paredes-meias com um homicida e corra contra o tempo para decifrar as pistas que se acumulam, antes que seja tarde demais", acrescenta o serviço de streaming.