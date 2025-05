Acabou a incerteza: Meryl Streep vai continuar na série "Homicídios ao Domicílio".

A lendária atriz voltará a ser Loretta Durkin na quinta temporada da elogiada e premiada série, disponível em Portugal com a Disney+, atualmente em rodagem.

Com Steve Martin, Martin Short e Selena Gomez como protagonistas, Meryl Streep juntou-se ao elenco na terceira temporada e no final da quarta, a sua personagem casava com Oliver Putnam (Short), mas partia para a Nova Zelândia para um novo projeto televisivo, deixando o regresso na incerteza.

“Gird your loins, Meryl is returning for Season 5! That’s all.” ["Preparem-se, a Meryl está de volta para a quinta temporada! É tudo"], confirmou a plataforma Hulu nas redes sociais.

O curto vídeo que acompanha a publicação continua no mesmo estilo "O Diabo Veste Prada", o popular filme de 2006 da atriz, que terá uma sequela no ano que vem.

"Então, vais voltar para a quinta temporada?", pergunta Selena Gomez.

Streep responde "Bem, acho que isso depende de...", antes de ser interrompida por Gomez, que diz, "Não, não, não, não era uma pergunta".

VEJA A PUBLICAÇÃO.

"Homicídios ao Domicílio" tem novidades no elenco: Renée Zellweger, Christoph Waltz, Keegan-Michael Key e Logan Lerman (protagonista dos filmes "Percy Jackson").

Como é habitual, não são conhecidos detalhes sobre as suas personagens ou as novas histórias ou crimes da série, que regressa ao edifício Arconia, em Nova Iorque, após passar por Los Angeles na quarta temporada.

Quem também regressará e com mais destaque é Téa Leoni, cuja personagem foi apresentada no episódio final da última temporada: Sofia Caccimelio, esposa de Nicky "The Neck" Caccimelio, com ligações à família criminosa Caputo, mencionada no nono episódio.

Tal como as temporadas anteriores, estão a caminho mais dez episódios. Não é conhecida uma data de estreia.