"Indomáveis" ("Cristo y Rey" no título original) é a nova aposta da plataforma espanhola Atresplayer. Em Portugal, a série protagonizada por Jaime Lorente ("La Casa de Papel") Belén Cuesta e Adriana Torrebejano pode ser vista na Netflix.

No serviço de streaming, ao contrário da maioria das produções, os episódios estreiam-se semanalmente, às quintas-feiras.

Criada por Daniel Écija, a série espanhola é inspirada numa história verídica. "Na Espanha da década de 80, a estrela de cinema e TV Bárbara Rey e o artista circense Ángel Cristo apaixonaram-se. Esta é a história da sua conturbada relação", resume a Netflix.

Segundo a Atresplayer, o casamento de Ángel Cristo e Bárbara Rey tornou-se num negócio milionário, mas com problemas de dependência de drogas, infidelidade e violência.

"Madrid, 1979. Ángel Cristo é o melhor treinador do mundo. Bárbara Rey, atriz e mulher mais desejada de Espanha. Do momento em que se conhecem até o anúncio do casamento, passam apenas algumas semanas. É o casamento do ano e a notícia está nas capas de todas as revistas. O Circo de Bárbara Rey e Ángel Cristo vira desfile; um negócio milionário. Dinheiro, fama, luxo... Nove anos de relacionamento em que Espanha testemunhou a felicidade do casal", resume a plataforma espanhola.