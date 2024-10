“Reacher”, uma das séries originais de maior sucesso global da Amazon Prime Video, vai alargar o seu universo.

A plataforma deu oficialmente luz verde a um 'spinoff' que terá como protagonista Frances Neagley, uma das personagens mais populares entre os fãs da série com Alan Ritchson: .

Maria Sten interpreta a antiga colega militar e parceira ocasional nas 'missões à civil' de Jack Reacher, que entrou em vários episódios das duas temporadas e também da ainda inédita terceira, cuja rodagem já terminou.

"À medida que 'Reacher' continua a ressoar profundamente com os nossos clientes globais, expandir a narrativa e as personagens com um 'spinoff' foi uma decisão fácil”, disse em comunicado Vernon Sanders, chefe de televisão da Amazon MGM Studios.

No comunicado oficial, a nova protagonista destacou: "Estou muito entusiasmada por explorar ainda mais o mundo de Neagley e o seu passado algo misterioso. Ela é uma personagem maravilhosa de interpretar e estou muito contente que todos a possam conhecer um pouco melhor".

A nova série, ainda sem título, mantém os criadores de "Reacher", Nick Santora e Nicholas Wootton ("Prison Break", "A Balada de Nova Iorque").

A história vai centrar-se em Neagley a trabalhar como investigadora privada em Chicago.

“Quando descobre que um grande amigo do seu passado morreu num acidente suspeito, ela fica determinada em fazer justiça. Usando tudo o que aprendeu com Jack Reacher e o seu tempo como membro da 110, a equipa de investigadores especiais, Neagley coloca-se num caminho perigoso para descobrir um mal ameaçador”, resume a apresentação oficial do projeto.