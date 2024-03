"La Academia", a primeira série espanhola da Sony Pictures Television e filmada para a Amazon Prime Video e para o canal 3Cat, estreia-se a 2 de abril. Ton Vieira, Marc Soler, Mia Sala-Patau, Ebony Vidjrakou,Bárbara Goenaga e a estreante Rita González são os protagonistas.

A série é apresentada como um "drama juvenil que decorre na escola de formação de Apollo FC, uma das melhores equipas de futebol do mundo". "Ali, um grupo de adolescentes sonha fazer parte do clube, para que cada se torne a próxima estrela do futebol", resume o serviço de streaming.

Segundo a agência EFE, a série aborta ainda temas como a homossexualidade, feminismo e racismo. "Futebol não é só gente a chutar aa bola, é muito mais", frisou a atriz Bárbara Goenaga em conferência de imprensa.

Temas como a rivalidade, a competitividade, a relação entre pais e filhos, a disciplina ou o abuso de poder no futebol também estão em destaque porque "o treino começa em casa", alertou Luka Peros ("La Casa de Papel").

Prime Video em comunicado.

Veja o trailer: