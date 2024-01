O videojogo "La Casa de Papel: The Choice" já está disponível em todo o mundo na Netflix. Criado pela Boss Fight Studios, o jogo de ficção interativa desenrola-se no universo da série espanhola, proporcionando uma narrativa completamente nova aos fãs.

"A trama ocorre antes dos eventos da primeira temporada e tem lugar em Barcelona. Os jogadores têm a oportunidade de assumir o papel de Sydney (homem, mulher ou não-binário), uma personagem inteiramente nova que se junta à icónica equipa para roubar o fictício Museu La Perla, localizado na capital catalã", resume o serviço de streaming.

No jogo, Sydney deve atingir os seus objetivos, impulsionada pela vingança, ao mesmo tempo que contribui para os objetivos da equipa da Casa de Papel, composta por personagens como Denver e Tóquio, entre outras. "As escolhas feitas pelos jogadores determinarão o sucesso do plano perfeito do Professor", adianta a Netflix.

O jogo está disponível em inglês, espanhol, português, alemão, italiano e francês.