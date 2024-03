"Mão de Ferro" chegou à Netflix na passada sexta-feira, dia 15 de março. No fim de semana de estreia, a série espanhola conquistou o top diário do serviço de streaming em Portugal, ficando apenas atrás de "The Gentlemen: Senhores do Crime", de Guy Ritchie, e de "Bandidos".

A primeira temporada conta com Jaime Lorente, que vestiu a pele de Denver em "La Casa de Papel", Eduard Fernández, Natalia de Molina, Sergi López e Enric Auquer nos principais papéis.

"Mão de Ferro" segue a história de Joaquín Manchado, que durante 30 anos dominou o porto de Barcelona com pulso firme. "O porto de Barcelona recebe quase 6000 por dia. Mercadorias de todo o mundo que, ao longo de um ano, podem ocultar mais de 30 mil quilos de cocaína, o que faz da cidade um dos mais importantes pontos de entrada na Europa para o lucrativo tráfico de droga. Joaquin Manchado sabe-o bem, visto que é o proprietário do principal terminal do porto", resume a Netflix.

"Quem deseja importar uma carga ilegal através do porto precisa do apoio dele, bem como da colaboração da rede criminosa que cresceu em torno dele. Porém, um acidente inesperado e o desaparecimento de um importante carregamento de cocaína dará início a uma guerra implacável recheada de homicídio e vingança", adianta a sinopse.