Depois de seis semanas no primeiro lugar do top diário da Prime Video, a nova temporada de "Morangos com Açúcar" caiu para a segunda posição. A série do serviço de streaming e da TVI foi ultrapassada esta segunda-feira, dia 4 de dezembro, por "Lua Vermelha".

Depois de duas semanas no segundo lugar, a série da SIC protagonizada por Rui Porto Nunes e Mafalda Luís de Castro chegou à liderança do ranking da plataforma.

Já o terceiro lugar pertence a "Batalha de Natal", filme original da Prime Video.