A segunda temporada de "Morangos Com Açúcar" estreou-se na Amazon Prime Video e na TVI na passada segunda-feira, dia 1 de janeiro. Os dez novos episódios já estão todos disponíveis no serviço de streaming e terão estreia semanal no canal, tal como tinha acontecido com a primeira.

Nas primeiras 24 horas, a nova temporada chegou ao primeiro lugar do top da Prime Video, ultrapassando a série "Reacher" (segundo lugar) e o filme "Saltburn" (terceiro lugar). "Os Mercenários 4" e "The Northman" fecham o top cinco. Já a série portuguesa "Lua Vermelha" ocupa a sexta posição do ranking.

A terceira temporada vai chegar antes do verão de 2024.

A nova temporada volta a contar com as participações de Madalena Aragão (Quer o Destino), Vicente Gil (Glória), Margarida Corceiro (Quero é Viver), Tomás Taborda (Vanda), Cláudio de Castro (Prisioneira), Beatriz Frazão (Para Sempre), Rui Pedro Silva (Restos do Vento), António Van Zeller (Flor Sem Tempo), Catarina de Carvalho (Espelho da Vida), Oskar de la Fuente (Tú no eres especial), Victoria Oliver (La Ruta), Simão Fumega (Por Ti) e Gonçalo Braga (Inspetor Max), assim como com os talentos provenientes do casting público, Ana Andrade, Cíntia Semedo, Mafalda Peres, Rita Guerner e Rita Sanchez.

Do elenco original voltam a participar Rita Pereira (A Herdeira), Pedro Teixeira (Irregular), Tiago Castro (Fascínios), Vítor Fonseca (Doida por Ti) e Sara Barradas (Quer o Destino) que regressam aos seus papéis originais. A série conta ainda com a participação de Fernanda Serrano (Quero é Viver), Graciano Dias (Os Maias: Cenas da Vida Romântica), Sérgio Praia (Variações), Carla Maciel (Diamantino) e Beatriz Godinho (Cuba Libre).

A série junta-se ao crescente catálogo de conteúdos portugueses da Amazon Prime Video, que inclui séries como "Operação Maré Negra", "Pôr do Sol", "O Clube", "PRAXX" ou documentários como "Factory of Dreams: Benfica", 2Eu Amo o Benfica" e "Quintana: Um Guerreiro Extraordinário".