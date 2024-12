Uma das mais importantes séries de comédia do novo milénio vai regressar ao pequeno ecrã, mesmo a tempo de festejar o 25.º aniversário da estreia.

A família muito disfuncional da América vai regressar para uma minissérie de quatro novos episódios de "Malcolm In the Middle" ("A Vida é Injusta" em Portugal) para o Disney+ com os mesmos atores principais: Frankie Muniz como Malcolm e Bryan Cranston e Jane Kaczmarek como os seus pais, Hal e Lois.

Com 151 episódios, as sete temporadas da série exibida entre 2000 e 2006 estão disponíveis na plataforma, cujas redes sociais deram a notícia do regresso esta sexta-feira com vídeos dos atores a criar expectativa para descobrir por onde é que anda agora a família.

Quem regressa também para escrever os novos episódios é Linwood Boomer, o criador da série original, que andava à volta de Malcolm, um rapaz sobredotado que tentava sobreviver à vida com os membros menos inteligentes da família.

VEJA O ANÚNCIO.

Segundo a descrição oficial para a minissérie, Malcolm e a sua filha são arrastados para o caos da família quando Hal e Lois exigem a sua presença na festa de aniversário dos 40 anos de casamento.

A imprensa norte-americana nota que é provável que outros atores sejam contactados, mas o regresso de Erik Per Sullivan, que interpretava o irmão mais jovem Dewey, é improvável, já que deixou de representar em 2010 e nunca participou nas reuniões dos atores.