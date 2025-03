"Manual para Senhorinhas", comédia comédia romântica de época criada por Gema R. Neira ("O Caso Asunta" e "As Telefonistas") e María José Rustarazo ("Nacho") chega a 28 de março ao serviço de streaming e conta com Nadia de Santiago ("As Telefonistas"), Álvaro Mel ("Um Conto Perfeito"), Isa Montalbán ("HollyBlood") e Zoe Bonafonte ("El 47") como protagonistas.

A série de oito episódios, que tem sido apresentada como "a versão espanhola de 'Bridgerton', conta ainda com Iratxe Emparán, Tristán Ulloa, Carloto Cotta, Paula Usero, Candela Pradas, María Barranco, Itziar Manero, María Caballero e Gracia Olayo no elenco principal.

Veja o trailer:

"Manual para Senhorinhas" decorre em Madrid, na década de 1880, coincidindo com o período histórico em que um golpe de Estado derrubou a Primeira República e voltou a reinstalar a monarquia em Espanha. "Um retrato ao cenário social e cultural da época", destaca a plataforma.

"Madrid, 1880. Elena Bianda é a dama de companhia mais requisitada da cidade. Apesar de ainda ser jovem, já ajudou mais de 20 mulheres a conseguir bons pares para namorar e noivar. O seu êxito advém de proporcionar uma orientação moral rigorosa às famílias, sem deixar de estar atenta às preocupações das jovens sob a sua alçada, um equilíbrio delicado que domina na perfeição", adianta a Netflix.

"Ver as suas protegidas chegar ao altar é o propósito da sua vida, mas a vida dá as suas voltas e tudo muda quando chega à casa dos Mencía, onde se vê com três irmãs a seu cargo", acrescenta.