A relação profissional entre Mike White, criador de "The White Lotus", e Cristóbal Tapia de Veer, responsável pela banda sonora da série, chegou ao fim e envolta em polémica. Em entrevista ao New York Times, o compositor contou que decidiu abandonar a série devido a um desentendimento com o argumentista e realizador.

Ao jornal, o músico revelou que não avisou Mike White que iria abandonar o projeto, confessando que preferiu esperar "até ao fim" para "chocar". E, depois do choque dos espectadores e das polémicas declarações de Cristóbal Tapia de Veer, o criador de "The White Lotus" decidiu responder.

"Honestamente, não sei o que aconteceu, só agora estou a ler as entrevistas dele porque decidiu fazer uma campanha de relações públicas sobre a sua saída da série", disse Mile White no programa “The Howard Stern Show”, citado pelo The Hollywood Reporter.

Na entrevista, o cineasta diz que o colega "não o respeitava". "Ele quer que as pessoas saibam que é arrojado e sombrio e eu sou… sei lá, eu vejo reality shows. […] Fiquei chocado por ele ter ido ao New York Times falar mal de mim e da série três dias antes do final. Foi um bocadinho uma atitude de cobarde", defendeu.

Ao jornal norte-americano, o compositor revelou que teve uma discussão com Mike White, que desmentiu o confronto.

"Nunca chegámos a discutir verdadeiramente. Ele diz que houve conflito. Eu acho que nunca tive uma discussão com ele — talvez tenhamos trocado alguns emails", contou o criador da série da Max. "Basicamente, eu dava-lhe sugestões. Acho que ele não gostava de receber sugestões da minha parte, ou de fazer revisões, porque não me respeitava. Sabia que ele não era uma pessoa de equipa e que queria fazer tudo à sua maneira", acrescentou.

Ao New York Times, Cristóbal Tapia de Veer alegou que que White "só dizia que não a tudo" e que recusou lançar uma versão mais longa do tema de abertura da terceira temporada.

Para o criador, a série ajudou a projetar a carreira de Cristóbal Tapia de Veer. "Quando chegou à terceira temporada, ele já tinha ganho Emmys e a música dele tinha-se tornado viral. (...) Ele já não queria passar pelo processo comigo, não queria ir às sessões. Olhava sempre para mim com aquele sorriso de desprezo, como se achasse que eu era um chimpanzé ou coisa parecida. Está claramente a exagerar por causa de uma divergência criativa. Ele é muito talentoso. [Mas] nunca bajulei tanto uma pessoa só para a tentar levar a colaborar. Boa sorte com o que fizeres a seguir", acrescentou Mike White.

Ao New York Times, o compositor disse ainda que "Mike White sente que ele foi sempre pouco profissional": "Talvez tenha sido pouco profissional e, com certeza, o Mike sente que eu fui sempre pouco profissional com ele porque não lhe dei o que ele queria. Mas o que lhe dei resultou nisto, percebes — [ganhou] os Emmys, as pessoas ficaram loucas [com a série]... Isso é o que mais me deixa feliz — valeu a pena toda a tensão e quase ter de forçar a música a entrar na série, de certa forma, porque não tinha muitos aliados ali. Foi uma boa luta".