Criada e produzida pela estrela das bilheteiras Franck Gastambide, "O Ringue" [“La Cage”], série francesa sobre o MMA (Artes Marciais Mistas, conhecidas pela sigla em inglês de "mixed martial arts"), estreia-se na sexta-feira na Netflix, um novo passo na abertura deste desporto tão espetacular quanto violento ao grande público.

“Assumo a responsabilidade de tentar garantir que o público mais amplo goste da história que vou contar”, disse à France-Presse (AFP) Gastambide, um fã deste desporto que mistura diferentes modalidades de artes marciais e luta, antigamente conhecido por "free-fight".

Melvin Boomer em "O Ringue" créditos: Netflix

Em cinco episódios, “O Ringue” conta a história da ascensão de um jovem campeão de MMA. Ele é interpretado por Melvin Boomer, conhecido no seu país por ter interpretado o 'rapper' JoeyStarr na série "Le monde de demain" (disponível na Apple TV+).

Um jovem lutador com ambições de se tornar profissional não consegue destacar-se... até que um combate lhe dá uma oportunidade de ouro contra um rival implacável (papel do 'rapper' Bosh)... clássica, a história evoca a da saga de boxe "Rocky", de Sylvester Stallone, influência assumida por Gastambide, que também chamou para si um papel de treinador que lembra o de Rocky Balboa, com o mesmo chapéu ainda enroscado na cabeça.

Momento de viragem

Franck Gastambide com Bosh na rodagem de "O Ringue" créditos: Netflix

Para Laurent Salvaudon, diretor editorial da emissora francesa RMC Sport, esta série marca “um ponto de viragem”.

“A França era um dos últimos países onde o MMA estava banido [foi legalizado em 2020, nota do editor] e é o primeiro a lançar uma série Netflix sobre este desporto”, entusiasma-se em declarações à AFP.

A RMC Sport detém os direitos de transmissão em França das principais ligas de MMA, incluindo a mais prestigiada, a organização norte-americana UFC.

Líder das plataformas de streaming, a Netflix claramente disponibilizou os recursos para este lançamento global. “O Ringue” traz algumas das maiores estrelas do MMA a interpretar-se a si mesmos, internacionais (o lendário canadiano Georges St-Pierre, também conhecido simplesmente por GPS, o norte-americano Jon Jones) e francesas (Ciryl Gane).

Como ator e realizador Gastambide está habituado ao sucesso no cinema mais comercial: depois de milhões de bilhetes vendidos nos cinemas com “Porno Caseiro" (2012), “Pattaya” (2016) ou “Táxi 5” (2018), assinou a comédia de ação “Medellin” (2023) para a plataforma Amazon Prime Video, um sucesso global: número 1 nos tops de 54 países e no Top 10 de cerca de 100, incluindo um segundo lugar nos EUA, algo inédito para um filme francês.

O seu “principal desafio” para “O Ringue” foi encenar os combates de forma realista. Para isso, contou com consultores profissionais, como o jornalista Antoine Simon e o lutador Taylor Lapilus. Ambos são as vozes do MMA na França, já que comentam os combates na RMC Sport. Além do conhecimento técnico que trouxeram para a série, juntaram-se ao elenco a fazer de si mesmos.

KO e redes sociais

Melvin Boomer e Bosh em "O Ringue"

“Esta série permite descobrir este desporto em todas as suas vertentes: os combates, mas também tudo o que está à volta, os treinadores, os dirigentes, os problemas financeiros”, explica Antoine Simon à AFP.

Outra dimensão característica explorada por “O Ringue”: a importância das redes sociais. Os lutadores desafiam-se uns aos outros, até mesmo insultam-se, e um KO ou estrangulamento podem tornar-se virais.

Os canais também estão no centro da estratégia de popularização do MMA na França implementada pela RMC Sport. Além da transmissão televisiva paga dos combates, a emissora transmite gratuitamente excertos ou documentários nos seus diversos canais e nas redes sociais X, Twitch ou YouTube. Acumulam milhões de visualizações.

Para evangelizar ainda mais, a RMC Sport programou um documentário de 100 minutos sobre a história do MMA para o dia anterior da estreia de "O Ringue" na Netflix. Porque se a cobertura mediática deste desporto em França ainda está longe do que é nos EUA, as coisas estão a mudar.

Sinal disso, a gigante da produção audiovisual Mediawan anunciou em meados de outubro uma parceria com a liga francesa Ares para a criação de ficção ou documentários. O grupo M6 prepara um 'reality show' sobre MMA. E no mesmo género, mas em registo de comédia, Cédric Doumbè, lutador tão talentoso quanto provocador, participará na quinta temporada do concurso da Amazon Prime Video "LOL: qui rit, sort!".