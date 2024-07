A série "Na Rota do Tráfico" ("Trafficked" no título original), da jornalista portuguesa Mariana Van Zeller, está nomeada para 20 Emmys de Notícias e Documentários (News & Documentary Emmy Awards).

A série do National Geographic, que se estreou em 2020 e que pode ser vista no Disney+, está na corrida, por exemplo, ao galardão de Outstanding Investigative News Coverage: Long Form, Outstanding Recorded News Program oi Outstanding Crime And Justice Coverage.

Os vencedores serão conhecidos em setembro, nos dias 25 (notícias) e 26 (documentários).

Na série, a jornalista Mariana van Zeller explora o funcionamento interno de um dos mercados negros mais perigosos do mundo.

"Em cada episódio, investiga um submundo diferente – desde o tráfico de órgãos humanos, a assassinos contratados, à extorsão sexual e ao tráfico de noivas – com o objetivo de conhecer quem se move nele, perceber como funciona o negócio e compreender melhor a economia paralela que gera vários biliões de dólares", resume o National Geographic.

Em 2021, a jornalista conversou com o SAPO Mag sobre a estreia da série. Veja no vídeo: