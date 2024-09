Najwa Nimri, que ficou conhecida por vestir a pele da inspectora Sierra em "La Casa de Papel", é uma das protagonistas de "Respira", o novo drama médico espanhol da Netflix. Em conversa com o SAPO Mag, a atriz revelou que não teve "muito tempo" para preparar o papel e que a ajuda dos realizadores foi fundamental.

"Estava a fazer um filme. Quando acabei, tinha muito pouco tempo... os realizadores apoiaram muito o meu método de trabalho e foram-me orientando no que queria trabalhar", contou a protagonista. "Depois, perguntei: ‘Vejamos, como é que se faz uma política?’. Responderam: ‘É como um ator, mas com menos amigos'. E já estava", brincou.

Mas, para a atriz espanhola, há uma grande diferença entre os atores e os políticos, especialmente os que ocupam cargos de poder. "Um ator pode dar-se ao luxo de fazer muitas coisas, de ter um dia mau. Um político, não. Bem, até pode permitir isso... mas acaba por perder votos", sublinhou.

RESPIRA. Javier Ballesteros as Emilio, Nawja Nimri as Patricia in episode 07 of RESPIRA. Cr. Carla Oset/Netflix © 2023

O drama médico segue o dia a dia caótico de um hospital público de Valência. Com as urgências lotadas e longas listas de espera para consultas e operações, os médicos esforçam-se até ao limite para conseguir salvar as vidas dos pacientes.

Em "Respira", Najwa Nimri veste a pele de Patrícia, uma política de direita que defende a privatização do serviço nacional de saúde. Porém, depois de um acidente, a personagem é diagnosticada com um cancro e quer ser acompanhada por Néstor oncologista de um hospital público.

"O Néstor é basicamente o melhor oncologista de Espanha e está no sector público e eu preciso dele. Além disso, ele é atraente e, então, digo: 'Preciso dele'. E depois: 'qual a minha forma?'. A conquista. Como é que o conquisto? Tanto faz. Com cabelo, sem mamas, tanto faz (...) Ela usa todas as suas armas, é muito viva e atira-se a ele. Depois há uma química, mas ela aproxima-se dele por necessidade", resume a atriz em conversa com o SAPO Mag.

RESPIRA.Nawja Nimri as Patricia in episode 06 of RESPIRA. Cr. Carla Oset/Netflix © 2023

Para recriar o ambiente hospitalar, a Netflix "construiu um hospital real ao pormenor, com vários pisos", conta a protagonista. "Tem todos os pormenores e todos os equipamentos cirúrgicos. É espetacular. É como estar mesmo num hospital, mas é tudo construído [em cenário]. Estamos em Hollywood", frisou a atriz.

"As cenas que mais gostei foram as que gravei em Valência, quando ela reina. O que mais gostei foi estar fora do hospital (...) Gostei das cenas que foram muito dinâmicas, onde há muito texto e acção. Há algumas nos corredores, onde falamos muito depressa", recordou Najwa Nimri.

Veja no vídeo a entrevista:

"Respira", a nova aposta espanhola da Netflix, estreou-se na sexta-feira, dia 30 de agosto. A série criada por Carlos Montero ("Elite") conta com Manu Ríos ("Elite), Nawja Nimri ("La Casa de Papel"), Aitana Sánchez Gijón ("Mães Paralelas", de Pedro Almodóvar) e Blanca Suárez ("El Internado: Las Cumbres") no principais papéis.

Borja Luna, Ana Rayo, Alfonso Bassave, Macarena de Rueda, Blanca Martínez, Abril Zamora, Xoán Fórneas, ​​Marwa Bakhat e Víctor Sáinz também participam na primeira temporada.

RESPIRA. Nawja Nimri as Patricia, Borja Luna as Nestor in episode 05 of RESPIRA. Cr. Carla Oset/Netflix © 2023

Na primeira temporada, uma greve total sem serviços mínimos vai pôr o hospital em xeque. "Os médicos tomam esta medida extrema para tentar consciencializar o público para o caráter essencial do seu trabalho e para se manifestarem contra os cortes insustentáveis que o serviço nacional de saúde está a sofrer. Porém, Biel e os outros internos não sabem se devem juntar-se a uma greve que pode ter consequências fatais para os doentes", adianta o serviço de streaming.

"É neste conflito que vamos ficar a conhecer cada um deles nas suas vidas quotidianas. Quem são estes jovens que se entregam totalmente, assumindo responsabilidades excessivas? E quem são os médicos mais velhos que estão dispostos a arriscar tudo para lutar pelas suas convicções?", questiona a sinopse.