A Netflix e a Skydance Sports juntaram-se para criar uma série documental sobre a vida e carreira de Rafael Nadal. A data de estreia da produção ainda não foi anunciada.

Segundo o serviço de streaming, a série vai "destacar a brilhante carreira" do tenista espanhol, bem como a sua vida fora dos courts.

Vencedor de 22 títulos de Grand Slam em singulares masculinos, incluindo um recorde de 14 títulos de Roland Garros, Rafael Nadal joga ténis desde os três anos e tornou-se profissional aos 15. O espanhol é considerado um dos maiores jogadores da história do ténis.

A série vai contar com realização de Zach Heinzerling. David Ellison, Jesse Sisgold, Jason Reed e Jon Weinbach serão os produtores.

“Rafael Nadal é uma das figuras mais influentes e grandiosas da história do desporto. Estamos entusiasmados por apresentar a sua história notável (...), oferecendo uma perspetiva íntima da sua jornada para consolidar o seu legado e tornar-se na lenda que é hoje", destaca Diego Ávalos, vice-presidente de Conteúdos da Netflix para Espanha, Portugal e países nórdicos.

Em comunicado, o tenista confessa que "nunca pensou" em fazer uma série. "Nunca pensei em fazer algo assim, mas recebi uma chamada do David Ellison e, com as suas palavras e o projeto incrível que me apresentaram, convenceram-me de que era a decisão certa", conta.

"Todos poderão ver como tem sido a minha vida durante a minha carreira no ténis e, em particular, neste último ano. A série também vai mostrar como a minha vida e a minha carreira evoluíram ao longo dos anos. Estou certo de que o resultado final será fantástico e que será visto por todo o mundo", acrescenta Nadal.

Veja o teaser: