"Quando a Vida Te Dá Tangerinas" é o novo K-drama da Netflix. A série estreia-se a 7 de março no serviço de streaming e vai acompanhar as aventuras de Ae-sun, "a extraordinária rebelde", e Gwan-sik, "ferro inflexível", durante quatro "estações da vida" na ilha de Jeju.

Criada pelo realizador Kim Won-suk ("Misaeng: Incomplete Life, My Mister") e pelo argumentista Lim Sang-choon ("When the Camellia Blooms"), a série conta com um elenco IU, Park Bo-gum, Moon So-ri e Park Hae-joon nos principais pápeis.

"Ae-sun e Gwan-sik, como qualquer jovem casal, partilham momentos ternos e discussões divertidas, revelando a química envolvente entre IU e Park Bo-gum. 'Quando a Vida Te Dá Tangerina' promete aquecer os dias de primavera com histórias autênticas e relacionáveis que refletem as diferentes fases da vida ao longo das estações", destaca a Netflix em comunicado.

Veja o trailer: