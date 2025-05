"As 4 Estações", série protagonizada por Tina Fey e Steve Carell, ao lado de Marco Calvani, Colman Domingo, Will Forte, Erika Henningsen e Kerri Kenney-Silver, foi a primeira grande estreia de maio, na Netflix. A série de oito episódios, uma adaptação da comédia romântica de Alan Alda, de 1981, conquistou rapidamente o top do serviço de streaming em todo o mundo.

O arranque do mês contou ainda com o regresso de "Threesome: Prazer A Três" (TVCine Edition), série sueca sobre amor, sexo, traição e autodescoberta, ou de "A Grande Onda da Nazaré" (Max), ", realizada e produzida por Chris Smith e produzida e por Joe Lewis ("Fleabag").

BRUNO NOGUEIRA créditos: Francisco Pereira - RTP

A nível nacional, "Ruído" é a grande estreia do mês. A série de Bruno Nogueira chega à RTP1 no dia 7 de maio e reúne um elenco de luxo com Rita Cabaço, Albano Jerónimo e Gabriela Barros nos papéis principais, contando ainda com as participações especiais de Gonçalo Waddington, José Raposo e Miguel Guilherme.

"Ao longo de 8 episódios, num tempo distópico, onde foi aprovada uma lei que proíbe o riso, vive-se um ambiente de medo e desconfiança. Foi retirada a liberdade para expressar qualquer tipo de alegria em público. Como forma de resistência, um grupo de atores e argumentistas decide criar um movimento clandestino para que as pessoas possam rir em segredo. O resto é ruído", destaca o canal em comunicado.

Já no final do mês, as atenções viram-se para a Amazon Prime Video e para o regresso de "Nine Perfect Strangers", protagonizada por Nicole Kidman. Na segunda temporada, "nove novos desconhecidos juntam-se para participar na terapia psicadélica de Masha em Zauberwald, nos deslumbrantes Alpes austríacos", resume a plataforma.

"Ao longo de uma semana, Masha leva-os à beira do abismo. Será que vão conseguir? Será que ela vai conseguir? Masha está disposta a tentar de tudo para curar todos os envolvidos, incluindo a si mesma", conclui a apresentação oficial. O novo elenco junta Henry Golding, Lena Olin, Christine Baranski, Murray Bartlett, Dolly de Leon e Mark Strong, entre outros.

No dia 30 de maio, "And Just Like That…" regressa à Max para a terceira temporada. A série acompanha Carrie, Miranda, Charlotte, Seema e LTW a navegar pela complicada realidade da vida, do amor, do sexo e da amizade aos 50 anos na cidade de Nova Iorque.

O elenco da terceira temporada conta com Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon, Kristin Davis, Sarita Choudhury, Nicole Ari Parker, Cathy Ang, Mehcad Brooks, Jonathan Cake, Mario Cantone, Niall Cunningham, David Eigenberg, Evan Handler, Christopher Jackson, Logan Marshall-Green, Sebastiano Pigazzi, Alexa Swinton, Dolly Wells e John Corbett.

Fique a par de todas as séries de maio:

Dia 1: As 4 Estações (Minissérie)

Netflix

Dia 1: Threesome: Prazer A Três (T2)

TVCine Edition

Dia 2: Bad Boy (T1)

Netflix

Dia 2: Insuspeita (T2)

Netflix

Dia 2: Malditos (T1)

Max

Envelhecimento, lesões e morte: os desafios dos surfistas na terceira temporada de A Grande Onda da Nazaré

Dia 2: A Grande Onda da Nazaré (T5)

Max

Dia 4: Star Wars: Lendas do Submundo

Disney+

Dia 5: Os Anos Novos (Minissérie)

TVCine Edition

Dia 6: O Plano do Diabo (T2)

Netflix

Dia 7: Ruído

RTP1

Dia 7: Veterinário de Província (T4)

Disney+

Dia 8: Blood of Zeus (T3)

Netflix

Dia 8: Happy Face (T1)

SkyShowtime

Dia 8: O Primeiro Amor

Netflix

Dia 8: The Walking Dead: Dead City (T2)

AMC Selekt

Dia 9: Realeza

Netflix

Dia 9: The Prince (T1–T3)

Max

Dia 9: Death by Fame (T3)

Max

Dia 12: Com Muito Gosto (Minissérie)

Netflix

Dia 12: Styx (T1)

SkyShowtime

Dia 13: Bad Thoughts (T1)

Netflix

Dia 14: 9-1-1: Lone Star (T5)

Disney+

Dia 14: Cobras e Escadas (T1)

Netflix

Dia 15: Franklin

Netflix

Dia 15: Love, Death & Robots (T4)

Netflix

Dia 15: Obrigada… Seguinte (T2)

Netflix

Dia 15: Overcompensating (T1)

Prime Video

Dia 15: Pernille (T1–T5)

Netflix

Dia 15: Reservado (Minissérie)

Netflix

Dia 16: Duster (T1)

Max

Dia 16: Murderbot (T1)

Apple TV+

Dia 16: Legado (T1)

Netflix

Dia 16: Querido Hongrang (Minissérie)

Netflix

Dia 16: Treinadores de Bancada (T1)

Netflix

Dia 20: Motorheads (T1)

Prime Video

Dia 20: O Imortal – Gangues de Madrid (T1)

TVCine Edition

Dia 21: Homens de Verdade (T1)

Netflix

Dia 21: Nine Puzzles (T1)

Disney+

Dia 22: Nine Perfect Strangers (T2)

Prime Video

Dia 22: Sereias (Minissérie)

Netflix

Dia 23: Esqueceste, Mas Eu Não (T1)

Netflix

Dia 25: Irreversível (Minissérie)

Max

Dia 26: Rick and Morty (T8)

Max

Dia 29: Allegiance (T2)

SkyShowtime

Dia 29: Dept. Q (T1)

Netflix

Dia 29: Mad Unicorn (Minissérie)

Netflix

Dia 29: The Better Sister (Minissérie)

Prime Video

Dia 30: And Just Like That… (T3)

Max