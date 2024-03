"The Last of Us" só deverá regressar à HBO Max em 2025, mas as novidades sobre a segunda temporada já têm dado que falar.

No passado dia 1 de março, o serviço de streaming confirmou Danny Ramirez, Tati Gabrielle, Ariela Barer e Spencer Lord se vão juntar ao elenco para interpretar Manny, Nora, Mel e Owen, respectivamente.

Isabela Merced, que será Dina, Kaitlyn Dever, que vai vestip a pele de Abby, e Young Mazino, que vai interpretar Jesse, foram os primeiros nomes anunicados pela HBO.

A segunda temporada da série da HBO Max deverá estrear-se apenas no início de 2025. Em conferência de imprensa, em novembro de 2023, o CEO do canal, Casey Bloys, adiantou que as gravações dos novos episódios iriam arrancar no início de 2024.

As filmagens da série inspirada no popular videojogo vão decorrer em Vancouver, no Canadá. Nos videojogos, algumas das cenas da segunda parte da saga que segue Joel (Pedro Pascal) e Ellie (Bella Ramsay) decorrem no noroeste do Pacífico.

De acordo com as informações partilhadas pelos produtores Craig Mazin e Neil Druckmann, a segunda temporada deverá centrar-se apenas em parte do segundo volume do jogo.

A primeira temporada da série foi filmada em julho de 2021 em Calgary, também no Canadá, com diferentes locais da região a serviram de cenário para cenas decorridas no Texas ou Missouri, por exemplo.