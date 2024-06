Atualmente em rodagem no estado norte-americano do Montana, a série "Yellowstone" regressa a 14 de novembro, anunciou a SkyShowtime, que disponibiliza todas as temporadas no seu serviço.

Algumas horas depois do anúncio oficial nos EUA, Kevin Costner também fez um nas redes sociais a colocar um ponto final nas especulações: não vai regressar como o patriarca John Dutton.

Recorde-se que os os primeiros oito episódios da quinta temporada foram exibidos entre novembro de 2022 e 1 de janeiro de 2023 e em maio de 2023, foi confirmado oficialmente que a segunda parte, conhecida como '5B', será o ponto final daquela que é a série de maiores audiências da atualidade na televisão linear norte-americana.

A estreia dos últimos episódios acontecerá um ano depois do que estava previsto, por causa da greve dos argumentistas e atores de Hollywood durante vários meses em 2023, mas também de um drama nos bastidores à volta do envolvimento de Kevin Costner, relacionado com desentendimentos sobre a sua disponibilidade por causa do seu trabalho em "Horizon", uma saga de vários filmes em que está envolvido como realizador, ator, argumentista e produtor.

O comunicado oficial da SkyShowtime não refere quais os atores envolvidos na rodagem, mas após não fechar a porta a um regresso à série nas várias entrevistas nas últimas semanas relacionadas com a estreia do ´capítulo 1' do western nos cinemas, Costner dirigiu-se aos fãs num novo vídeo nas redes sociais algumas horas após o anúncio de "Yellowstone" para tornar tudo oficial: não regressa.

“Quero ir ao vosso encontro e informar que, depois deste longo ano e meio a trabalhar em 'Horizon' e a fazer todas as coisas necessárias, e a pensar em 'Yellowstone', aquela amada série que adoro, que sei que vocês adoram, acabei de perceber que não poderei continuar a temporada 5B ou no futuro”, disse.

“Foi algo que realmente me mudou. Adorei. E sei que vocês adoraram. E só queria que soubessem que não voltarei e adoro o relacionamento que conseguimos desenvolver e vejo-vos no cinema”, concluiu.

O ANÚNCIO DA DESPEDIDA.



Foi em junho de 2018 que começou a saga sobre o quotidiano da família clã Dutton, que, recordava a sinopse, "controla a maior fazenda de gado contínua nos EUA. Entre alianças inconstantes, assassinatos não resolvidos, feridas abertas e respeito dificilmente conquistado - o rancho está em constante conflito com aqueles com quem faz fronteira - uma cidade em expansão, uma reserva indígena e o primeiro parque nacional da América".

O sucesso lançou um universo televisivo de outras produções criadas por Taylor Sheridan, algumas das quais relacionadas com a saga "Yellowstone", que também podem ser vistas exclusivamente em Portugal na SkyShowtime: "1883", "1923", "Lawmen: Bass Reeves", "Mayor of Kingstown", "Lioness", "Tulsa King" e "Landman", que chegará ao serviço ainda este ano.