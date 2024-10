A SkyShowtime revelou esta terça-feira o trailer oficial do regresso de "Yellowstone".

A segunda parte da quinta temporada, conhecida como '5B' e com seis episódios, chega ao serviço na quinta-feira, 14 de novembro, com a ausência confirmada de Kevin Costner como o patriarca da família Dutton.

Recorde-se que os primeiros oito episódios foram exibidos entre novembro de 2022 e 1 de janeiro de 2023.

A estreia da temporada '5B', foi atrasada pela greve dos argumentistas e atores de Hollywood no verão de 2023 e um drama nos bastidores à volta do envolvimento de Costner, relacionado com a sua disponibilidade por causa do seu trabalho na saga de vários filmes "Horizon".

Note-se que a comunicação não mencionada que os novos episódios sejam o adeus à série criada por Taylor Sheridan à volta das alianças inconstantes, assassinatos não resolvidos, feridas abertas e respeito duramente conquistado dentro da família que controla o maior rancho de gado dos EUA.

A imprensa norte-americana indicou o estúdio não quer abrir mão do sucesso e decorrem negociações para uma sexta temporada, que teria como protagonistas Kelly Reilly e Cole Hauser, respetivamente como Beth Dutton, a filha de John Dutton, e Rip Wheeler, o capataz do rancho e praticamente um filho adotivo do patriarca.

O sucesso de "Yellowstone" lançou um universo televisivo de outras produções criadas por Taylor Sheridan, todas disponíveis exclusivamente em Portugal na SkyShowtime, que recuam ao passado: "1883" e "1923".

A primeira série contemporânea será "The Madison", protagonizada por Michelle Pfeiffer, cujo lançamento está anunciado a seguir à temporada '5B'.