Numa reviravolta surpreendente, a série "Yellowstone" pode não acabar com a anunciada segunda parte da quinta temporada.

Recorde-se que os primeiros oito episódios foram exibidos entre novembro de 2022 e 1 de janeiro de 2023.

A estreia a 14 de novembro deste ano da segunda parte, conhecida como '5B', foi atrasada pela greve dos argumentistas e atores de Hollywood e um drama nos bastidores à volta do envolvimento de Kevin Costner como o patriarca John Dutton, relacionado com desentendimentos sobre a sua disponibilidade por causa do seu trabalho na saga de vários filmes "Horizon".

Confirmada a saída de Costner, pensava-se que estes episódios seriam o ponto final daquela que é a série de maiores audiências da atualidade na televisão linear norte-americana, mas afinal estão a decorrer negociações para uma sexta temporada, com os atores Kelly Reilly e Cole Hauser, que seriam os novos protagonistas, respetivamente como Beth Dutton, a filha de John Dutton, e Rip Wheeler, o capataz do rancho e praticamente um filho adotivo do patriarca.

Inicialmente, pensava-se que as negociações que duram há meses seriam para "The Madison", uma nova série que seria uma sequela.

Foi em junho de 2018 que começou a saga sobre o quotidiano da família clã Dutton, que, recordava a sinopse, "controla a maior fazenda de gado contínua nos EUA. Entre alianças inconstantes, assassinatos não resolvidos, feridas abertas e respeito dificilmente conquistado - o rancho está em constante conflito com aqueles com quem faz fronteira - uma cidade em expansão, uma reserva indígena e o primeiro parque nacional da América".

O sucesso lançou um universo televisivo de outras produções criadas por Taylor Sheridan, todas disponíveis exclusivamente em Portugal na SkyShowtime, que recuam ao passado: "1883" e "1923".

A primeira série contemporânea será "The Madison", protagonizada por Michelle Pfeiffer, cujo lançamento está anunciado a seguir à temporada '5B'.