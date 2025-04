Estreada a 11 de abril, "O Jardineiro" tornou-se rapidamente no novo sucesso da Netflix. Com apenas seis episódios, a série espanhola mistura crime, romance e tensão psicológica numa história intensa entre as paisagens da cidade de Pontevedra, na Galiza.

No centro da narrativa está Violeta, interpretada por Catalina Sopelana, uma educadora de infância que vê a sua vida a virar ao contrário quando se cruza com Elmer (Álvaro Rico), um jardineiro que esconde um passado (e presente) sombrio. Em conversa exclusiva com o SAPO Mag, a atriz espanhola fala da experiência de dar vida a uma personagem tão complexa, do impacto de fazer parte de uma produção global e da beleza de filmar em Pontevedra, cidade que descreve como “um conto de fadas”.

"Trabalhar com a Netflix é uma oportunidade incrível e é um pouco vertiginoso saber que o teu trabalho pode ser visto em 190 países, que tem um alcance impactante. É uma sorte ter uma plataforma como a Netflix, que também se encarrega da produção e da pós-produção, da promoção. É uma alegria, claro", celebra.

Durante o fim de semana, a série conquistou o top global do serviço de streaming. De acordo com os dados do site FlixPatrol, "O Jardineiro" chegou ao primeiro lugar do ranking em 49 países, incluindo Portugal, Espanha, Argentina, Bélgica, Brasil, Fraça ou Alemanha.

Ao SAPO Mag, a atriz espanhola confessa que desde o início que sentiu que era uma história especial. "Já tinha trabalhado com a DLO Producciones e fiz um casting para a série. A primeira audição foi com o Álvaro Rico e senti que íamos funcionar muito bem e que havia qualquer coisa na personagem que achei que funcionava", recorda a atriz.

"Gostei por ser uma história diferente, com uma grande equipa atrás e à frente das câmaras. E achei que era uma história muito boa para se contar a partir de uma abordagem de thriller romântico", destaca.

Desde o primeiro casting, Catalina Sopelana sabia que iria interpretar "Violeta". "É uma personagem super interessante e super agradável de interpretar, porque acho que tem luz e escuridão. Por isso, foi complexo", conta, acrescentando que o elenco teve tempo para se preparar antes do arranque das gravações: "Tivemos tempo para nos prepararmos, o que nem sempre acontece. Não ensaiei só com o Álvaro, ensaiei também com a Candela Solé e com a Isabel Garrido, que interpreta a Catuxa. Foi um trabalho muito delicado, para experimentar e propor coisas".

"O Jardineiro" conta a história de Elmer e da sua mãe controladora, La China Jurado, que gere um horto como fachada para o seu verdadeiro empreendimento: um próspero “negócio” de homicídios por encomenda. "A mãe de Elmer explora a falta de empatia do filho para o transformar num assassino. Mas ao apaixonar-se pelo próximo alvo, este coloca em risco o seu disfarce de pacato jardineiro", resume a Netflix.

"Incapaz de sentir emoções após sofrer um acidente, Elmer não tem problemas em matar. Contudo, enquanto planeia o homicídio de Violeta, uma encantadora educadora de infância, acaba por se apaixonar por ela. Enquanto Elmer aprende a amar, a sua mãe faz tudo ao seu alcance para acabar, literalmente, com a vida de Violeta", acrescenta o serviço de streaming.

"Pontevedra é um sítio incrível, é como um conto de fadas"

Para a atriz, a "história tem muitas voltas e reviravoltas". "É uma história ousada e, para mim, é original. É um thriller, mas também tem algumas coisas muito românticas.", destaca. "Um dos elementos de maior sucesso na série são as paisagens, a direção de fotografia de Rafa García foi fantástica. E no guião já se podia sentir que ia ter algo como um conto de fadas, com um toque de crime", acrescenta Catalina Sopelana.

Pontevedra, na Galiza, a cerca de 170km do Porto, foi a cidade escolhida para as gravações e merece todos os elogios da atriz espanhola. "Foi um sonho. Não conhecia Pontevedra e é um sítio incrível, é como um conto de fadas. Vê-se isso na série, todas as paisagens incríveis. É tudo bonito, a comida é incrível, as pessoas são maravilhosas", garante.

"É um luxo viajar em trabalho e é bom sair de Madrid. Isso ajuda-nos a entrar na história e na personagem, porque no final deixamos a nossa casa, acabamos de filmar e ainda lá estamos. É muito bom", confessa.

"Acho que é uma mistura bastante complexa entre luz e escuridão"

Ao longo dos seis episódios, os espectadores vão descobrindo mais sobre a história de Violeta e o porquê de muitas das suas decisões. "A Violeta perdeu os pais, tem dois amigos muito próximos, é professora de crianças pequenas e adora cuidar dos outros. Mas que também esteve muito sozinha toda a vida e tomou más decisões. Vejo-a como uma sobrevivente, para ser sincera", conta a atriz. "Ela é uma rapariga que tem muita luz e acho que é isso que fascina o Elmer", explica.

Apesar de toda a luz, ao longo dos episódios, o passado negro de Violeta reflete-se. "Acho que é uma mistura bastante complexa entre luz e escuridão", frisa a protagonista em conversa com o SAPO Mag, destacando a relação de Violeta com Elmer: "Ela está habituada a um tipo de homem muito diferente do Elmer. Ele é querido e para ela tudo parece novo. É uma ingenuidade um bocadinho infantil. Ela tem uma sensibilidade especial com esse tipo de ternura. O Elmer vive tudo como se fosse novo e as crianças são um bocadinho assim. Não têm filtros e estão lá, como tudo... E acho que ela se apaixona por ele e olha para esse tipo de perfil, porque, como vemos na série, o seu parceiro anterior era o oposto, alguém controlador e tóxico".

A primeira temporada da série conta com seis episódios e, na opinião da atriz, a história pode continuar: "É uma história que termina de uma forma que nos dá a oportunidade de desenvolver as personagens. Tenho dúvidas sobre o rumo que isto vai tomar e estou interessada, obviamente, porque quero fazê-lo, mas acho que termina num ponto que permite que a história continue e eu ficaria feliz".

Para já, enquanto o serviço de streaming não avança para uma segunda temporada de "O Jardineiro", Catalina Sopelana prepara outros projetos. "Filmei há dois meses outra série para a Netflix chamada 'El cuco de cristal', baseada no livro de Javier Castillo, e que é produzida pela Atípica Films e pela Netflix. É uma história incrível, também um thriller, mas uma história completamente diferente. E estou muito feliz, tenho uma personagem incrível. E bem, não vos posso dizer muito mais", conta.