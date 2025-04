"O Jardineiro", o novo thriller da Netflix com Álvaro Rico, Cecilia Suárez e Catalina Sopelana, estreou-se no passado dia 11 de abril. Durante o fim de semana, a série conquistou o top global do serviço de streaming.

De acordo com os dados do site FlixPatrol, "O Jardineiro" chegou ao primeiro lugar do ranking em 49 países, incluindo Portugal, Espanha, Argentina, Bélgica, Brasil, Fraça ou Alemanha.

A série de José Manuel Lorenzo e Miguel Sáez Carral foi gravada em Pontevedra, na Galiza, a apenas 170 km do Porto — menos de duas horas de carro.

"O Jardineiro" conta a história de Elmer e da sua mãe controladora, La China Jurado, que gere um horto como fachada para o seu verdadeiro empreendimento: um próspero “negócio” de homicídios por encomenda. "A mãe de Elmer explora a falta de empatia do filho para o transformar num assassino. Mas ao apaixonar-se pelo próximo alvo, este coloca em risco o seu disfarce de pacato jardineiro", resume a Netflix.

"Incapaz de sentir emoções após sofrer um acidente, Elmer não tem problemas em matar. Contudo, enquanto planeia o homicídio de Violeta, uma encantadora educadora de infância, acaba por se apaixonar por ela. Enquanto Elmer aprende a amar, a sua mãe faz tudo ao seu alcance para acabar, literalmente, com a vida de Violeta", acrescenta o serviço de streaming.

Veja o trailer: