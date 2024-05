"Um Homem por Inteiro", protagonizada por Jeff Daniels, chegou à Netflix no passado dia 2 de maio. No fim de semana de estreia, a primeira temporada conquistou o segundo lugar do top diário do serviço de streaming, ficando apenas atrás de "Baby Reindeer".

A minissérie é baseada no best seller homónimo escrito por Tom Wolfe, lançado em 1998, e segue Charlie Croker (Jeff Daniels), um impiedoso magnata do ramo imobiliário que não suporta perder. "Quando o magnata do imobiliário de Atlanta Charlie Croker se vê na bancarrota, interesses políticos e empresariais colidem enquanto Charlie tenta defender o seu império daqueles que tentam tirar partido da sua queda", resume a Netflix.

"Um Homem por Inteiro" conta com realização de Regina King, vencedora do Óscar de Melhor Atriz Secundária por "Se Esta Rua Falasse" (2019) e Thomas Schlamme ("Os Homens do Presidente"). Diane Lane, Tom Pelphrey, Lucy Liu e Chanté Adams completam o elenco.

Sobre a sua personagem, Jeff Daniels frisa que Charlie Croker "é um homem másculo". "Um homem másculo tem um jato privado. Um homem másculo é dono de sete arranha-céus. E um homem másculo é capaz de pegar numa cascavel e estrangulá-la com as próprias mãos", conta o ator.