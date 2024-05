"Um Homem por Inteiro", protagonizada por Jeff Daniels, chegou à Netflix no passado dia 2 de maio. A minissérie é baseada no best seller homónimo escrito por Tom Wolfe, lançado em 1998, e segue Charlie Croker (Jeff Daniels), um impiedoso magnata do ramo imobiliário que não suporta perder.

(ALERTA SPOILERS: se ainda não viu todos os episódios, o melhor é não ler este artigo).

O final da primeira temporada tem dado que falar nas redes sociais. Na reta final do último episódio, o protagonista Charlie Croker (Jeff Daniels) encontra a sua ex-esposa Martha (Diane Lane) a fazer sexo com Raymond Peepgrass, personagem interpretada por Tom Pelphrey.

Os dois homem acabam por ter uma discussão acesa, com Raymond totalmente despedido e erecto.

Em entrevista à Variety, Tom Pelphrey confessou que, pela primeira vez na sua carreira, ficou um pouco nervoso com as cenas "vulneráveis" e de "exposição", nomeadamente porque a sua companheira, Kaley Cuoco, estava grávida.

"Sabia que iria ser pai e, de repente, comecei a pensar em tudo de forma diferente. tipo: 'Meu Deus, quero tirar a roupa à frente das câmaras? Todas essas coisas que nunca tinham passado pela cabeça. Penso sempre: 'se isto faz sentido, vamos lá'. De repente, pensei: 'vou ter uma filha, não sei se quero que ela veja isto'. No final, tudo fez muito sentido", contou o ator.

À revista, Tom Pelphrey recordou ainda que teve longas conversas com Regina King, a realizadora do episódio. Depois, o ator esteve reunido com uma equipa que cria próteses. "Deus abençoe a pessoa que fez a prótese", frisou, explicando que nunca esteve em cima da mesa a opção de não usar um pénis falso.

"Houve muito trabalho, muitas reuniões, muita conversa, e foram necessários muitos ajustes para a prótese", rematou.