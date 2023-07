A banda sonora de "O Verão Em Que Me Apaixonei" desperta sempre a atenção dos fãs da série, especial dos seguidores de Taylor Swift. A segunda temporada da série estreou-se esta sexta-feira, dia 14 de julho, na Amazon Prime Video.

Em entrevista ao Cinema Blend, Jenny Han, produtora e autora dos livros que inspiram a série, revelou que o tema "The Way I Loved You", de Taylor Swift, a ajudou durante o processo criativo.

"Ouvia o ‘Fearless’ e constatei que estas canções me ajudaram, efetivamente, a chegar à meta", revelou a escritora em entrevista, em 2022.

"Sou uma fã há anos. Enquanto escrevia os livros, ouvia às músicas dela (...) Acho que ela entende a juventude feminina de um jeito único e ela adora histórias. Isso significa muito para mim", frisou