A Prime Video revelou um novo trailer da segunda temporada de "O Verão Em Que Me Apaixonei" ("The Summer I Turned Pretty", no título original). O vídeo partilhado nas redes sociais conquistou os espectadores da série, mas também surpreendeu os fãs de Taylor Swift.

No trailer, Jeremiah (Gavin Casalegno) confronta Belly (Lola Tung) sobre o triângulo amoroso que envolve o seu irmão Conrad (Christopher Briney). "Toda a gente me pediu para agir como estivesse bem, mas eu não estava", confessa.

Além das novas cenas, a banda sonora surpreendeu os fãs. O novo trailer da segunda temporada da série conta com uma excerto em primeira mão de "Back to December (Taylor's Version)", tema que será relançado na próxima semana no álbum "Speak Now (Taylor's Version)", de Taylor Swift.

Veja o trailer:

A segunda temporada de "O Verão Em Que Me Apaixonei" é da responsabilidade das produtoras Han e Sarah Kucserka. A série protagonizada por Lola Tung, Christopher Briney, Gavin Casalegno, Sean Kaufman Rain Spencer e conta a participação de Jackie Chung, Rachel Blanchard e David Iacono.

Elsie Fisher e Kyra Sedgwick são as novas caras da segunda temporada.

"Belly costuma contar os dias que faltam para regressar a Cousins Beach, mas com Conrad e Jeremiah a lutarem pelo seu amor e com o regresso do cancro de Susannah, não tem a certeza de que o verão vai voltar a ser o mesmo. Quando um visitante inesperado ameaça o futuro da querida casa de Susannah, Belly tem de reunir o grupo de amigos e decidir de uma vez por todas onde está o seu coração", resume a Prime Video.

Os três primeiros episódios vão ficar disponíveis a partir de 14 de julho, com novos episódios todas as semanas, até ao final da segunda temporada a 18 de agosto.