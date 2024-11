Para antecipar a estreia de "Senna", a Netflix revelou um vídeos dos bastidores da série sobre Ayrton Senna. Os episódios estreiam-se no serviço de streaming no dia 29 de novembro.

"Conhece os bastidores da emocionante aventura de construção de 22 carros de corrida especialmente projetados para a série 'Senna'. Acompanha cada passo desse processo meticuloso — desde a fabricação ao teste final na pista", resume a Netflix na legenda do vídeo publicado esta semana.

Veja aqui o vídeo.

Gabriel Leone (popularizado pelo telenovela "Verdades Secretas" e que já andou pelo mundo do automobilismo no filme "Ferrari", de Michael Mann) interpreta Ayrton Senna, um dos maiores pilotos de Fórmula 1 de todos os tempos.

Como destaca a sinopse oficial, a minissérie com seis episódios "dramatiza o seu percurso de superação, desencontros, alegrias e tristezas, desvendando a sua personalidade e as suas relações pessoais".

A história vai desde o kart até à sua mudança para a Inglaterra para competir na Fórmula Ford, onde faz a estreia aos 20 anos, e segue até ao acidente fatal no Grande Prémio de São Marino, em Ímola, a 1 de maio de 1994.

Pelos episódios vão passar personagens importantes na sua vida, como Alain Prost (Matt Mella), Galvão Bueno (Gabriel Louchard) e Xuxa (Pâmela Tomé), Hugo Bonemer (Nelson Piquet), Julia Foti (Adriane Galisteu), Kazuhiro Muroyama (Soichiro Honda).

No papel da jornalista Laura, personagem fictícia, destaca-se ainda Kaya Scodelario, que acabou de ter impacto em "The Gentlemen", outra série da Netflix, e cuja mãe é brasileira.

Da produtora brasileira Gullane e criada por Vicente Amorim e Julia Rezende, a minissérie em inglês e português contou com o apoio ativo da família do piloto, que, passados 30 anos após a morte, continua a ser um ícone para os fãs do automobilismo, que marcou com o seu carisma e personalidade.