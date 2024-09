"Os Nossos Oceanos", série criada por James Honeyborne, cineasta da vida selvagem vencedor de um Emmy, chega a 20 de novembro à Netflix. O primeiro trailer dos episódios foi revelado esta terça-feira, dia 24 de setembro.

Ao longo de cinco episódios narrados por Barack Obama, os espectadores serão convidados a viver "uma aventura inspiradora". "Olhar através das profundezas dos oceanos irá para sempre mudar a forma como vês o mundo", frisa o serviço de streaming.

"Esta série pioneira irá levar-te numa viagem global à descoberta de histórias fascinantes sobre os cinco grandes oceanos do nosso planeta. Cada episódio examina as características únicas das criaturas que habitam esses ecossistemas – de natureza por vezes divertida e astuta, outras vezes resiliente e misteriosa. Descobre as personalidades aquáticas mais espetaculares dos sete mares e outras maravilhas de cortar a respiração, nesta viagem através da maior corrente oceânica do mundo", resume a Netflix.

Veja o trailer: