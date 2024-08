Danny DeVito deverá voltar a dar voz ao meio-irmão de Homer, Herb Powell, em "Os Simpsons". A informação foi revelada durante a Comic Con de San Diego, onde foram avançados os primeiros detalhes sobre a 36.ª temporada da série de animação.

A nova época vai contar com um episódio especial dedicado ao aniversário de Bart. "Bart comemora a festa de aniversário mais chocante de toda a sua vida e que pode mudar todos em Springfield para sempre", adianta a sinopse.

De acordo com os produtores, além de Danny DeVito, o episódio vai contar com a participação especial de John Cena , Tom Hanks, Joel McHale e Conan O'Brien.

Para já, ainda não foram revelados os papéis que os convidados vão interpretar. Mas, ao podcast "Four Finger Discount", o argumentista e produtor Michael Price de "Os Simpsons" revelou que Danny DeVito irá dar voz "a uma personagem que já interpretou na série" - o ator participou em três episódios ("O Brother Where Art Thou,” “Brother, Can You Spare Two Dimes,” and “Changing Of The Guardian"), como meio-irmão de Homer.